300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

日本一名稻農日前在社群平台X平台大方分享他的「獨門藏米心法」，貼文立刻引發轟動，迄今已突破300萬次瀏覽。這位行家直言：「我是種米的，每當聊到如何保鮮，我總是推薦把米裝進塑膠寶特瓶，然後冰進冰箱」。他強調即時享用才是王道，這個超省錢又實用的點子讓不少網友讚不絕口。

根據日媒「LIMO」報導，這名稻農引述農林水產省官網的資訊，藉此分享他的防米蟲訣竅。他表示稻米最怕高溫濕氣，所以要用密封容器妥善收納。而塑膠寶特瓶的密封性一流，加上瘦長的外型，能剛好塞進冰箱的零星空間，簡直是物美價廉又高效的保存首選。貼文一出，獲得許多親身嘗試過的網友認證，「我去年照著做，真的完全沒長半隻米蟲！」「太有用了，我也要趕快試試」。

這位稻農也語重心長提到，他常看到許多民眾在網上抱怨「米長蟲」，卻習慣性把責任推給農民或店家，他強調「好好維護與管理家中的食材，本來就是身為消費者的本分」，儘管冷藏在寶特瓶裡並非唯一解方，市面上還有許多專業的儲米工具，但對普通家庭來說這絕對是最方便又有效的辦法，希望這個小技巧能讓更多人知道。

最後，他熱心叮嚀一個關鍵細節，若想採用塑膠寶特瓶來存放白米，最好挑選裝「水」的瓶子，建議避開其他含糖或有味道的飲料瓶，以免殘留的氣味或液體滲入米粒中，影響白飯的風味。

