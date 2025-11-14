每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時擾鄰　足球員道歉認：體力太好

▲ 一名外籍男子出面解釋，承認製造噪音。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國普吉島一對外籍情侶因每晚激情時聲音過大，連續幾天從晚間10時持續至凌晨4時，嚴重影響鄰居睡眠品質，遭當地居民向行政官員檢舉。

泰媒Thaiger報導，當地行政官員13日前往該村莊處理噪音投訴案件，村民反映，這對外國鄰居每晚都會發出巨大呻吟聲，令周圍住戶難以入睡。官員抵達現場後，一名中年外籍男子主動出面溝通，坦承確實發出噪音，且此前已被警方警告過一次。

該名男子聲稱他是職業足球運動員，幾乎每天都有訓練和比賽，但強健的體能令他「在性方面較有活力」，並承諾往後會控制音量，避免再度打擾鄰居，事後也主動向鄰居道歉。

類似事件在普吉島並非首例，芭東地區今年4月也傳出外籍情侶因做愛聲響過大被投訴的案例，當時住戶不僅抱怨噪音問題，更指控這對情侶在陽台激戰卻不拉窗簾，當地居民足足忍受4個晚上才決定報警處理。

此外，曼谷鬧區娜娜（Nana）某公寓大廈也發生類似爭議，住戶指控有房東違法將房間出租給外國人，這些房客不僅每天製造噪音，更被懷疑在大樓內經營性交易。居民擔心安全問題，已通報警方和相關政府部門介入調查，但案件進展尚未公布。