　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝　鋰電池受硫磺氣腐蝕起火釀災

▲▼ 小油坑火燒山空拍畫面曝光 。（圖／山友陳先生提供）

▲陽明山小油坑火災真相出爐，感測器鋰電池疑遭腐蝕起火。（資料圖／山友陳先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市陽明山小油坑今年4月發生火災，火勢一度延燒登山步道，所幸消防人員及時撲滅。調查指出，起火與國研院國網中心委託廠商架設的空氣品質監測設備有關，內建鋰電池因長期受硫磺氣體腐蝕、未及時更換而異常起火，燒毀約4.5公頃山坡植被。士林地檢署認定屬過失行為，承包廠商負責人坦承疏失並與國研院和解，依《刑事訴訟法》第253條不起訴。

國研院國網中心自2022年起委託廠商在陽明山小油坑遊客中心附近山坡架設具太陽能供電模組的空氣品質監測設備，透過Band 20無線電波段回傳環境數據，用以測試在無5G、6G訊號下的資料傳輸效能。

不料火山區空氣中硫磺氣體濃度高、具強腐蝕性，設備內鋰電池長期暴露後受損，於4月14日發生異常發熱起火，引燃周邊芒草及箭竹林。內政部國家公園署統計，火勢延燒約4.5公頃山坡，所幸未造成人員傷亡。

國科會主委吳誠文於4月24日親赴現場了解狀況，指出火警初步確認與感測設備太陽能模組鋰電池有關。國研院國網中心於4月底前拆除全台新竹、南投、台南及嘉義等地共16支內建鋰電池的空氣品質感測器，並要求各研究中心全面盤點設備、落實安全管控機制。

承包廠商負責人鄭姓男子在偵訊時坦承疏失，表示監測設備設於硫磺氣體濃度高、腐蝕性強的火山地區，原應定期檢查與更換鋰電池，但維護流程未落實，導致電池受腐蝕後異常發熱起火。他向檢方表示：「我們沒有任何縱火動機，這是維護上的疏忽，會全面檢討改善。」

鄭男強調，公司事後已全面檢視感測設備安全規格，並提出改善措施，包括強化維護週期、更新防腐蝕材質及建立即時監控警示機制，以防止類似事件再度發生。

士林地檢署表示，鄭男行為符合《刑法》第175條第3項「失火燒燬物致生公共危險罪」構成要件，但屬非故意過失。考量其無前科、犯後態度良好，並代表公司與國研院達成和解，依《刑事訴訟法》第253條為不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

家門前有土石流！宜蘭南方澳道路泥水滾滾　一片泥黃畫面曝

快訊／下班注意！國1五股段追撞1車側翻佔2車道　回堵6公里

快訊／鳳凰颱風逼近！　瑞芳區公所急撤離6里「198戶567人」

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤崩潰：活得像惡夢

不斷更新／鳳凰逼近！全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

家門前有土石流！宜蘭南方澳道路泥水滾滾　一片泥黃畫面曝

快訊／下班注意！國1五股段追撞1車側翻佔2車道　回堵6公里

快訊／鳳凰颱風逼近！　瑞芳區公所急撤離6里「198戶567人」

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤崩潰：活得像惡夢

不斷更新／鳳凰逼近！全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫曝「關鍵危害」壓力過大也會胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

黑豹旗／車禍復出！「府城大谷」黃于揚雙響炸出牆、後援2局無失分

【黑熊出沒闖工寮】黑熊探頭擠進工寮！村民合作誘捕

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

不斷更新／全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北台灣僅桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

高雄明天是否停班課　陳其邁：等19:00預報決定

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面