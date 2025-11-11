獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝　鋰電池受硫磺氣腐蝕起火釀災

▲陽明山小油坑火災真相出爐，感測器鋰電池疑遭腐蝕起火。（資料圖／山友陳先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市陽明山小油坑今年4月發生火災，火勢一度延燒登山步道，所幸消防人員及時撲滅。調查指出，起火與國研院國網中心委託廠商架設的空氣品質監測設備有關，內建鋰電池因長期受硫磺氣體腐蝕、未及時更換而異常起火，燒毀約4.5公頃山坡植被。士林地檢署認定屬過失行為，承包廠商負責人坦承疏失並與國研院和解，依《刑事訴訟法》第253條不起訴。

國研院國網中心自2022年起委託廠商在陽明山小油坑遊客中心附近山坡架設具太陽能供電模組的空氣品質監測設備，透過Band 20無線電波段回傳環境數據，用以測試在無5G、6G訊號下的資料傳輸效能。

不料火山區空氣中硫磺氣體濃度高、具強腐蝕性，設備內鋰電池長期暴露後受損，於4月14日發生異常發熱起火，引燃周邊芒草及箭竹林。內政部國家公園署統計，火勢延燒約4.5公頃山坡，所幸未造成人員傷亡。

國科會主委吳誠文於4月24日親赴現場了解狀況，指出火警初步確認與感測設備太陽能模組鋰電池有關。國研院國網中心於4月底前拆除全台新竹、南投、台南及嘉義等地共16支內建鋰電池的空氣品質感測器，並要求各研究中心全面盤點設備、落實安全管控機制。

承包廠商負責人鄭姓男子在偵訊時坦承疏失，表示監測設備設於硫磺氣體濃度高、腐蝕性強的火山地區，原應定期檢查與更換鋰電池，但維護流程未落實，導致電池受腐蝕後異常發熱起火。他向檢方表示：「我們沒有任何縱火動機，這是維護上的疏忽，會全面檢討改善。」

鄭男強調，公司事後已全面檢視感測設備安全規格，並提出改善措施，包括強化維護週期、更新防腐蝕材質及建立即時監控警示機制，以防止類似事件再度發生。

士林地檢署表示，鄭男行為符合《刑法》第175條第3項「失火燒燬物致生公共危險罪」構成要件，但屬非故意過失。考量其無前科、犯後態度良好，並代表公司與國研院達成和解，依《刑事訴訟法》第253條為不起訴處分。