2025更生美展揭幕！法務部以愛為名陪伴重生　顏正國書法感動全場

▲法務部推動柔性司法 「2025更生美展」以愛為名啟幕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部今（11）日上午在台中大墩文化中心舉辦「2025更生美展」暨《以愛復歸—永無止息．愛無限》新書發表會，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗等人出席揭幕。展出作品中，已故男星顏正國以病中完成的書法〈五十已過容顏老〉與《心經》成焦點，筆墨流露悔悟與重生力量。

今年適逢台灣更生保護會創會80週年，美展以「以愛復歸—永無止息．愛無限」為主題，象徵愛與包容是更生人走回社會的力量。展場中匯聚全國出監藝術達人及矯正機關收容人作品共190件，創歷年新高，作品涵蓋雕塑、漆藝、水墨、書法與陶藝等，呈現更生人在藝術療癒中重建自我價值的歷程。

▲更生保護會80週年，全國190件作品展現以愛復歸力量。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在眾多展品中，已故男星顏正國2件書法作品《心經》與〈五十已過容顏老〉特別引人注目。顏正國曾於台中監獄服刑11年，當年在「才藝舍坊」課程中接觸書法，從不識字到能以詩書抒懷，筆墨之間蘊藏悔悟與力量。

他的〈五十已過容顏老〉寫道：「五十已過容顏老，孤獨半生情未了，不知何時春來到，草長鶯飛馬兒跑……」，這是他病中歷時2個月完成的最後遺作，成為他人生縮影的見證。雖主辦單位未提供作品照片，但現場觀眾在文字描述間，仍能感受到他以書法道出的真誠與深情。

▲已故男星顏正國的書法作品〈五十已過容顏老〉特別引人注目。（圖／民眾提供）

法務部長鄭銘謙致詞時表示，「更生80，以愛復歸」象徵柔性司法的信念。感謝各界多年支持更生保護工作，讓藝術成為更生人與社會的橋樑，幫助曾迷失的人重新找到回家的路。他強調，法務部將持續整合檢察、矯正、觀護及更生保護體系，透過公私協力，落實穩定復歸、防止再犯的政策目標。

▲今年更生美展自11月8日起至19日止。（圖／記者黃宥寧翻攝）



台灣高等檢察署檢察長兼台灣更生保護會董事長張斗輝指出，更生與復歸的工作不只是制度，更是一份有溫度的陪伴。唯有跨機關協力、結合專業與社會資源，才能讓每一位曾經跌倒的人重新站起，找到生命新的方向。

今年更生美展自11月8日起至19日止，於台中市大墩文化中心展出。主辦單位邀請民眾走進展場，透過藝術看見悔悟與重生，感受「愛」如何成為復歸的起點。