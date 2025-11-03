　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師發布11月最新「12生肖運勢排行榜」。（示意圖／翻攝pexels）

▲命理專家小孟老師分享12星座在11月的運勢排行榜。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

時序已進入11月，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師發布11月最新「12星座運勢排行榜」。小孟老師指出，本月抽到戰車牌逆位，加上天王星與火星形成對衝相位，這股能量象徵「突發事件」與「強烈的變動」，容易引發意外或天災人禍。雖然初期可能帶來衝擊與不安，但同時也是「破壞與重生」的契機。如果你近期正面臨需要重整的局面，這股能量會推動你正視問題，並迫使你採取行動，順應環境的變化而成長。

此外，因為火星進入射手座，使得異國文化交流的氣氛升溫。若你有出國或學習新知的計畫，這是一段適合探索不同文化、開拓視野的時期，你將獲得新的啟發與靈感。在社會層面上，專業知識與公共議題的討論，將變得活躍，許多話題會引起群眾共鳴，適合積極參與交流、拓展人脈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，金星進入天蠍座，並與冥王星形成困難相位，提醒我們要留意情感層面的糾紛與執著。戀愛中的人應盡量保持冷靜與包容，以免情緒化的互動，引發不必要的矛盾。

以下為12星座運勢排行：

第12名、雙魚座：工作壓力太大，情感嘗試新話題

雙魚座本月職場運勢，雙魚座的朋友們，這個月受到土星逆行的影響，容易感受到較大的壓力。而主管對你的要求也會特別重，因此要留意自己是否能應付。另外，本月不宜隨意變動工作，因為容易找到不理想的選擇，建議暫時保守觀望會比較好。

在情感方面，有情人者最近在相處上容易出現話不投機的情況。兩人可多嘗試一些新的活動，創造新的話題與共鳴，避免讓感情陷入停滯。

財運方面，雖然你們很想要累積資產，但有時容易因情緒性花費，而打亂理財計劃，建議要克制消費慾望，才能穩定財務狀況。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金色。

貴人：處女。

小人：天秤。

第11名、牡羊座：工作需有耐心，情感理性溝通

牡羊座本月職場運勢，牡羊座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，與你意見不合的人，因此在溝通時要特別保持耐心，否則一言不合就可能起爭執，影響工作效率。要特別注意自己的態度，避免太過衝動。

情感方面，這個月與另一半容易因金錢或價值觀的小事發生爭執，建議理性溝通，才能找到彼此的平衡點。

財運方面，這個月容易出現衝動消費的情況，一定要做好財務控管，否則容易成為月光族。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：米色。

貴人：巨蟹。

小人：牡羊。

第10名、獅子座：工作安排休息，情感熱情變少

獅子座本月職場運勢，獅子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，讓你覺得難以溝通的人事物，但仍需保持耐心應對。另外，工作量可能會偏多，記得適時安排休息時間，才能讓身心狀態保持良好、提升工作效率。千萬不要硬撐，否則反而會讓工作熱情流失，得不償失。

在情感方面，容易出現聚少離多的情況，需要刻意安排相處的時間，否則熱情容易淡化，會失去在一起的意義。

財運方面，你們對投資理財很有自己的想法，但仍要避免過度樂觀，務必做好風險控管，才能確保財務穩定。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅色。

貴人：金牛。

小人：射手。

第9名、雙子座：工作避免衝突，情感不宜猜忌

雙子座本月職場運勢，雙子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，較為嚴格的上司。在與他們應對的過程中，盡量避免產生太多衝突，以免影響合作氣氛，而導致不愉快。另一方面，若你有變動工作的打算，可以透過以往認識的，長輩或主管牽線介紹，將有不錯的機會可以嘗試。

在情感方面，這個月與另一半，容易出現彼此猜忌的情況，需要多一點溝通，才能釐清心中的疑惑，讓感情更加長久穩定。

財運方面，要學習理財與規劃，才能逐步存到理想的金額。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅。

貴人：天秤。

小人：天蠍。

第8名、魔羯座：工作挑戰變多，情感找出樂趣

魔羯座本月職場運勢，魔羯座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到找你麻煩的人，但你的耐心應對，將讓事情最終順利解決。因此，不必害怕這些挑戰，這些人反而會促使你成長，讓你的能力更上一層樓。

在情感方面，有情人者這個月感情甜蜜，適合多做一些，彼此有共同興趣的事情，這樣能讓關係更加穩固。

財運方面，你們對投資理財有自己的想法，只要持續以自律的態度維持目前的方式，未來就能看到不錯的成績。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：藍色。

貴人：巨蟹。

小人：魔羯。

第7名、水瓶座：工作注意身體，情感避免冷戰

水瓶座本月職場運勢，水瓶座的朋友們，這個月在工作上，容易出現忙碌的情況，也因此身體可能，有過度負荷的現象。除了要把工作做好之外，也要注意自己的身心狀態是否良好，若過度勞累，一定要休息，才能維持最佳的工作表現。

想變動工作的水瓶朋友們，這個月會出現許多新的機會，也可能有人主動找你。你可以依自身需求評估是否合適，再進一步洽談。

在情感方面，有情人者，需要多花時間溝通與相處。有時候因情緒化容易冷戰，但只要願意坦誠交流，感情就能走得更長久。

財運方面，對金錢容易感到壓力大，要採取保守理財的方式，這樣會比較有安全感。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紫色。

貴人：金牛。

小人：雙魚。

第6名、處女座：工作說出創意，情感不宜生氣

處女座本月職場運勢，處女座的朋友們，這個月在工作上，適合多與同事及主管，分享你的想法與觀點，大家都會因此受益，因此可以放心說出你的點子。這個月也很適合多參加課程，充實自己的技能，將有助於提升你的信心與表現。

在情感方面，容易因為一些小事而不開心，彼此一定要理性相處，才能順利度過這段時期。

財運方面，採取保守的投資策略，才能穩健累積財富，千萬不要有一夜致富的心態。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑色。

貴人：處女。

小人：獅子。

第5名、射手座：工作主動開口，情感安排旅行

射手座本月職場運勢，射手座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到不錯的貴人，特別是同事之間。若你有需要協助的地方，一定要主動開口，他們會給你提供資源與幫助。對於想變動工作的朋友們，建議朝過去相關經驗的方向尋找，會更容易找到適合你的機會。

在情感方面，有情人者最近因為工作較忙，容易會出現聚少離多的情況。不妨安排一場小旅行，能讓感情重新升溫。

財運方面，這個月投資運旺盛，可多留意投資理財相關資訊，把握機會累積財富。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：灰色。

貴人：天蠍。

小人：水瓶。

第4名、金牛座：工作發揮人脈，情感相處愉悅

金牛座本月職場運勢，金牛座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，對你有幫助的人，可多加利用這些人脈關係，來協助你處理想解決的事物。另外，這個月也很適合進修與學習，若有想參加的課程，不妨多去了解與嘗試。

在情感方面，有情人者最近相處愉快。雖然你偶爾會有點情緒化，但你的另一半能夠包容你，並成為你穩定的避風港。

財運方面，這個月想要買的東西特別多，因此要注意控制預算與花費，否則可能因小失大。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橙色。

貴人：魔羯。

小人：雙子。

第3名、天蠍座：工作受到矚目，情感多加陪伴

天蠍座本月職場運勢，天蠍座的朋友們，這個月在工作上容易，因表現突出而受到矚目。也因為如此，要特別留意自己的行為是否得當，若有不恰當的舉動，也容易被放大檢視。所以要把握時機，展現出自己最好的一面。

在情感方面，有情人者需要多花些時間陪伴對方。由於你這個月事務繁忙，可能會不小心忽略對方，讓另一半感到缺乏安全感。多一點關心與交流，才能讓對方安心。

財運方面，你們對投資有自己的見解，但仍需做好風險控管，才能穩健地累積資產。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：綠色。

貴人：雙子。

小人：獅子。

第2名、天秤座：工作特別忙碌，情感多加關心

天秤座本月職場運勢，天秤座的朋友們，這個月在工作上會特別忙碌，因為有許多任務與事情接連找上門。你需要多花些時間處理工作事務，只要妥善安排身心與時間，工作表現自然會提升。此外，可多留意金流的運用，這對你的工作也會有所幫助。

在情感方面，有情人者需要多關心對方。雖然你們的感情相當穩定，但也不要因此而忽略小細節。

財運方面，你們對於賺錢有自己的想法，但仍要量力而為，才能維持財務穩定。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★★

幸運色：白色。

貴人：牡羊。

小人：射手。

第1名、巨蟹座：工作展現自我，情感逐漸升溫

巨蟹座本月職場運勢，巨蟹座的朋友們，這個月木星位於本命宮，讓你擁有許多，展現自我的機會，一定要好好把握，在關鍵人物面前積極表現，這樣才有機會往上發展，一路好運旺到跨年。你平時雖然低調，但這個月要勇於表現，不要害羞。

這個月與主管的關係可能略顯緊張，但只要理智應對就能避免出差錯，千萬不要過度情緒化。

在情感方面，與另一半的感情正在升溫，對方覺得你特別可愛，也更願意與你黏在一起。多製造約會與相處的機會，能讓彼此更開心。

財運方面，容易聽信他人話語而投資，還是要自行研究與評估，會比較安全。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★★

幸運色：銀色。

貴人：水瓶。

小人：雙魚。

延伸閱讀
黃宏軒聲援范姜彥豐「該來的總會來」！網友秒Get恩怨：超好笑
粿粿和范姜早分居！「各自帶家人生活」工作也受影響　經紀人曝她近況
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0分！陸跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉
快訊／00929宣布配息調升
快訊／林安可行使旅外球員權利
冬盟參賽名單出爐！兄弟最多、冠軍猿入列
2大串流平台突宣布整合！　
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭高鐵！他往前一看「都同1姿勢」超療癒　萬人點頭：這樣才好睡

老豬農用廚餘舊照上傳　稽查員只打電話…中市府：會內部查察

4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

被民進黨打壓！館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

台灣人友善「卻有1風氣」！　一票外國人喊糟：聚會不會找你

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征：教育訓練沒強調？

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

搭高鐵！他往前一看「都同1姿勢」超療癒　萬人點頭：這樣才好睡

老豬農用廚餘舊照上傳　稽查員只打電話…中市府：會內部查察

4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

被民進黨打壓！館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

台灣人友善「卻有1風氣」！　一票外國人喊糟：聚會不會找你

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征：教育訓練沒強調？

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

被分手還勾勾纏求復合！退役軍人挾持前任喊一起死　墜樓前推開她

颱風「海鷗」快速增強壓境！菲律賓中部沿海警戒　當局急撤7000人

同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

搭越南版「水上咖啡杯」穿梭茂密椰林河道　接駁＆小費攻略一次看

牆壁聽到神秘沙沙聲　女開通風口驚見「一隻小腳冒出來」嚇壞

台東警銀聯手識破土地抵押詐騙　成功攔阻150萬元損失

【比床還好睡】喵星人霸佔坐墊　在機車上大睡特睡ＸＤ

生活熱門新聞

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

謝侑芯全裸猝死！醫見1狀況喊怪：自然死亡機率很低

更多熱門

相關新聞

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

台灣10月新車銷量出爐，總市場共掛牌34,511輛，不僅較上月成長7.1%，也比去年同期增加3.9%，其中TOYOTA甫推出運動版改款車型的Corolla Cross仍是一枝獨秀，單月繳出近4,000輛的耀眼成績，而原先連續數月都有「大船入港」的Tesla特斯拉則是在本月熄火，讓Luxgen納智捷國產電動車n7再次回歸電車榜首

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

比特幣逢10必漲破功！創投CEO：下個熊市恐大跌70%

比特幣逢10必漲破功！創投CEO：下個熊市恐大跌70%

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇業逾200家

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇業逾200家

關鍵字：

小孟老師11月12生肖周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面