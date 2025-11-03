11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

▲命理專家小孟老師分享12星座在11月的運勢排行榜。（示意圖／翻攝pexels）

時序已進入11月，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師發布11月最新「12星座運勢排行榜」。小孟老師指出，本月抽到戰車牌逆位，加上天王星與火星形成對衝相位，這股能量象徵「突發事件」與「強烈的變動」，容易引發意外或天災人禍。雖然初期可能帶來衝擊與不安，但同時也是「破壞與重生」的契機。如果你近期正面臨需要重整的局面，這股能量會推動你正視問題，並迫使你採取行動，順應環境的變化而成長。

此外，因為火星進入射手座，使得異國文化交流的氣氛升溫。若你有出國或學習新知的計畫，這是一段適合探索不同文化、開拓視野的時期，你將獲得新的啟發與靈感。在社會層面上，專業知識與公共議題的討論，將變得活躍，許多話題會引起群眾共鳴，適合積極參與交流、拓展人脈。

另一方面，金星進入天蠍座，並與冥王星形成困難相位，提醒我們要留意情感層面的糾紛與執著。戀愛中的人應盡量保持冷靜與包容，以免情緒化的互動，引發不必要的矛盾。

以下為12星座運勢排行：

第12名、雙魚座：工作壓力太大，情感嘗試新話題

雙魚座本月職場運勢，雙魚座的朋友們，這個月受到土星逆行的影響，容易感受到較大的壓力。而主管對你的要求也會特別重，因此要留意自己是否能應付。另外，本月不宜隨意變動工作，因為容易找到不理想的選擇，建議暫時保守觀望會比較好。

在情感方面，有情人者最近在相處上容易出現話不投機的情況。兩人可多嘗試一些新的活動，創造新的話題與共鳴，避免讓感情陷入停滯。

財運方面，雖然你們很想要累積資產，但有時容易因情緒性花費，而打亂理財計劃，建議要克制消費慾望，才能穩定財務狀況。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金色。

貴人：處女。

小人：天秤。

第11名、牡羊座：工作需有耐心，情感理性溝通

牡羊座本月職場運勢，牡羊座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，與你意見不合的人，因此在溝通時要特別保持耐心，否則一言不合就可能起爭執，影響工作效率。要特別注意自己的態度，避免太過衝動。

情感方面，這個月與另一半容易因金錢或價值觀的小事發生爭執，建議理性溝通，才能找到彼此的平衡點。

財運方面，這個月容易出現衝動消費的情況，一定要做好財務控管，否則容易成為月光族。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：米色。

貴人：巨蟹。

小人：牡羊。

第10名、獅子座：工作安排休息，情感熱情變少

獅子座本月職場運勢，獅子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，讓你覺得難以溝通的人事物，但仍需保持耐心應對。另外，工作量可能會偏多，記得適時安排休息時間，才能讓身心狀態保持良好、提升工作效率。千萬不要硬撐，否則反而會讓工作熱情流失，得不償失。

在情感方面，容易出現聚少離多的情況，需要刻意安排相處的時間，否則熱情容易淡化，會失去在一起的意義。

財運方面，你們對投資理財很有自己的想法，但仍要避免過度樂觀，務必做好風險控管，才能確保財務穩定。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅色。

貴人：金牛。

小人：射手。

第9名、雙子座：工作避免衝突，情感不宜猜忌

雙子座本月職場運勢，雙子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，較為嚴格的上司。在與他們應對的過程中，盡量避免產生太多衝突，以免影響合作氣氛，而導致不愉快。另一方面，若你有變動工作的打算，可以透過以往認識的，長輩或主管牽線介紹，將有不錯的機會可以嘗試。

在情感方面，這個月與另一半，容易出現彼此猜忌的情況，需要多一點溝通，才能釐清心中的疑惑，讓感情更加長久穩定。

財運方面，要學習理財與規劃，才能逐步存到理想的金額。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅。

貴人：天秤。

小人：天蠍。

第8名、魔羯座：工作挑戰變多，情感找出樂趣

魔羯座本月職場運勢，魔羯座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到找你麻煩的人，但你的耐心應對，將讓事情最終順利解決。因此，不必害怕這些挑戰，這些人反而會促使你成長，讓你的能力更上一層樓。

在情感方面，有情人者這個月感情甜蜜，適合多做一些，彼此有共同興趣的事情，這樣能讓關係更加穩固。

財運方面，你們對投資理財有自己的想法，只要持續以自律的態度維持目前的方式，未來就能看到不錯的成績。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：藍色。

貴人：巨蟹。

小人：魔羯。

第7名、水瓶座：工作注意身體，情感避免冷戰

水瓶座本月職場運勢，水瓶座的朋友們，這個月在工作上，容易出現忙碌的情況，也因此身體可能，有過度負荷的現象。除了要把工作做好之外，也要注意自己的身心狀態是否良好，若過度勞累，一定要休息，才能維持最佳的工作表現。

想變動工作的水瓶朋友們，這個月會出現許多新的機會，也可能有人主動找你。你可以依自身需求評估是否合適，再進一步洽談。

在情感方面，有情人者，需要多花時間溝通與相處。有時候因情緒化容易冷戰，但只要願意坦誠交流，感情就能走得更長久。

財運方面，對金錢容易感到壓力大，要採取保守理財的方式，這樣會比較有安全感。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紫色。

貴人：金牛。

小人：雙魚。

第6名、處女座：工作說出創意，情感不宜生氣

處女座本月職場運勢，處女座的朋友們，這個月在工作上，適合多與同事及主管，分享你的想法與觀點，大家都會因此受益，因此可以放心說出你的點子。這個月也很適合多參加課程，充實自己的技能，將有助於提升你的信心與表現。

在情感方面，容易因為一些小事而不開心，彼此一定要理性相處，才能順利度過這段時期。

財運方面，採取保守的投資策略，才能穩健累積財富，千萬不要有一夜致富的心態。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑色。

貴人：處女。

小人：獅子。

第5名、射手座：工作主動開口，情感安排旅行

射手座本月職場運勢，射手座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到不錯的貴人，特別是同事之間。若你有需要協助的地方，一定要主動開口，他們會給你提供資源與幫助。對於想變動工作的朋友們，建議朝過去相關經驗的方向尋找，會更容易找到適合你的機會。

在情感方面，有情人者最近因為工作較忙，容易會出現聚少離多的情況。不妨安排一場小旅行，能讓感情重新升溫。

財運方面，這個月投資運旺盛，可多留意投資理財相關資訊，把握機會累積財富。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：灰色。

貴人：天蠍。

小人：水瓶。

第4名、金牛座：工作發揮人脈，情感相處愉悅

金牛座本月職場運勢，金牛座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，對你有幫助的人，可多加利用這些人脈關係，來協助你處理想解決的事物。另外，這個月也很適合進修與學習，若有想參加的課程，不妨多去了解與嘗試。

在情感方面，有情人者最近相處愉快。雖然你偶爾會有點情緒化，但你的另一半能夠包容你，並成為你穩定的避風港。

財運方面，這個月想要買的東西特別多，因此要注意控制預算與花費，否則可能因小失大。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橙色。

貴人：魔羯。

小人：雙子。

第3名、天蠍座：工作受到矚目，情感多加陪伴

天蠍座本月職場運勢，天蠍座的朋友們，這個月在工作上容易，因表現突出而受到矚目。也因為如此，要特別留意自己的行為是否得當，若有不恰當的舉動，也容易被放大檢視。所以要把握時機，展現出自己最好的一面。

在情感方面，有情人者需要多花些時間陪伴對方。由於你這個月事務繁忙，可能會不小心忽略對方，讓另一半感到缺乏安全感。多一點關心與交流，才能讓對方安心。

財運方面，你們對投資有自己的見解，但仍需做好風險控管，才能穩健地累積資產。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：綠色。

貴人：雙子。

小人：獅子。

第2名、天秤座：工作特別忙碌，情感多加關心

天秤座本月職場運勢，天秤座的朋友們，這個月在工作上會特別忙碌，因為有許多任務與事情接連找上門。你需要多花些時間處理工作事務，只要妥善安排身心與時間，工作表現自然會提升。此外，可多留意金流的運用，這對你的工作也會有所幫助。

在情感方面，有情人者需要多關心對方。雖然你們的感情相當穩定，但也不要因此而忽略小細節。

財運方面，你們對於賺錢有自己的想法，但仍要量力而為，才能維持財務穩定。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★★

幸運色：白色。

貴人：牡羊。

小人：射手。

第1名、巨蟹座：工作展現自我，情感逐漸升溫

巨蟹座本月職場運勢，巨蟹座的朋友們，這個月木星位於本命宮，讓你擁有許多，展現自我的機會，一定要好好把握，在關鍵人物面前積極表現，這樣才有機會往上發展，一路好運旺到跨年。你平時雖然低調，但這個月要勇於表現，不要害羞。

這個月與主管的關係可能略顯緊張，但只要理智應對就能避免出差錯，千萬不要過度情緒化。

在情感方面，與另一半的感情正在升溫，對方覺得你特別可愛，也更願意與你黏在一起。多製造約會與相處的機會，能讓彼此更開心。

財運方面，容易聽信他人話語而投資，還是要自行研究與評估，會比較安全。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★★

幸運色：銀色。

貴人：水瓶。

小人：雙魚。

