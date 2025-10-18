點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

輝達（NVIDIA）屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，現在卻因擁有地上權的新壽，與北市府之間對於如何解決地上權合約問題，而面臨卡關。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（18日）在臉書質疑，外界曾盛傳前經長王美花是台新金「大門神」，難道面對輝達案不用說明清楚嗎？

凌濤表示，新光集團彼此交叉持股，然而新壽舉辦T17、T18動土典禮，挑釁台北市政府，挑戰台灣人民底線之時，國人們都不禁想問，誰給新壽這麼大的底氣跟靠山，竟然大手大腳開辦「水岸森林園區」，就是不讓輝達順利定案？

凌濤質疑，該不會這份肆無忌憚，是因為集團獨董是前經濟部長、現任國防部長顧立雄的太太王美花？他直言，原來是朝中有人，兩位都是「今上」賴清德總統的親信，輝達一案破局，不顧台灣產業受傷，只要蔣萬安受傷，影響政局發展，難道是賴清德最希望看到的結果？

此外，凌濤指出，在台新金與新光金的合併案中，外界就曾認為金管會獨厚台新金，還盛傳原因是台新金獨立董事王美花是「台新金大門神」，如今新新併處理輝達案，凌濤直指，難道外界盛傳的大門神還存在？王美花不用說明清楚嗎？

凌濤接著痛批，T17、T18一案發展至今，中央政府不思法規協助，民進黨政策會執行長吳思瑤身為士林北投立委，每天叫囂，沒有任何積極主張，彷彿只要蔣萬安不得分，民進黨就得分了。

凌濤奉勸民進黨，案件過程的冷言冷語，市民都看在眼裡，他不解，綠營權貴到底是賺錢重要，還是讓台灣人民留下輝達重要？綠營到底是新壽的守門員，還是台灣利益的守門員？請綠營高高層好好思考，請王美花好好建議新光吧。