　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／攝影中心攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

輝達（NVIDIA）屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，現在卻因擁有地上權的新壽，與北市府之間對於如何解決地上權合約問題，而面臨卡關。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（18日）在臉書質疑，外界曾盛傳前經長王美花是台新金「大門神」，難道面對輝達案不用說明清楚嗎？

凌濤表示，新光集團彼此交叉持股，然而新壽舉辦T17、T18動土典禮，挑釁台北市政府，挑戰台灣人民底線之時，國人們都不禁想問，誰給新壽這麼大的底氣跟靠山，竟然大手大腳開辦「水岸森林園區」，就是不讓輝達順利定案？

凌濤質疑，該不會這份肆無忌憚，是因為集團獨董是前經濟部長、現任國防部長顧立雄的太太王美花？他直言，原來是朝中有人，兩位都是「今上」賴清德總統的親信，輝達一案破局，不顧台灣產業受傷，只要蔣萬安受傷，影響政局發展，難道是賴清德最希望看到的結果？

此外，凌濤指出，在台新金與新光金的合併案中，外界就曾認為金管會獨厚台新金，還盛傳原因是台新金獨立董事王美花是「台新金大門神」，如今新新併處理輝達案，凌濤直指，難道外界盛傳的大門神還存在？王美花不用說明清楚嗎？

凌濤接著痛批，T17、T18一案發展至今，中央政府不思法規協助，民進黨政策會執行長吳思瑤身為士林北投立委，每天叫囂，沒有任何積極主張，彷彿只要蔣萬安不得分，民進黨就得分了。

凌濤奉勸民進黨，案件過程的冷言冷語，市民都看在眼裡，他不解，綠營權貴到底是賺錢重要，還是讓台灣人民留下輝達重要？綠營到底是新壽的守門員，還是台灣利益的守門員？請綠營高高層好好思考，請王美花好好建議新光吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

國民黨黨主席之爭！盧秀燕現身投票　15分鐘快閃「心情很好」

蔣萬安牽寶貝兒搖「卡加布列島」　三寶反應「超I」緊抓爸爸手

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

國民黨黨主席之爭！盧秀燕現身投票　15分鐘快閃「心情很好」

蔣萬安牽寶貝兒搖「卡加布列島」　三寶反應「超I」緊抓爸爸手

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

政治熱門新聞

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

鄭麗文穿國旗裝投票　支持者激喊「妳要給我們戰力」

即／國民黨主席之爭　盧秀燕明11：40投票

郝龍斌投票喊「從從容容迎接勝利」　爆昨晚盧秀燕傳簡訊加油打氣

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

更多熱門

相關新聞

北士科單價破150萬「不算蛋黃區？」　專家：蛋花湯現象合理

北士科單價破150萬「不算蛋黃區？」　專家：蛋花湯現象合理

近來北士科房市再度受到關注，該區新案最高單價已破150萬元，該區為北市蛋黃區、蛋白區的話題引發討論。專家表示，以傳統定義來看，該區屬於蛋白區，但近年北市「蛋花湯」現象普遍，蛋白區中的精華地段賣蛋黃區價，並非炒作、也並非不合理。

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳偕台積慶祝

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳偕台積慶祝

輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價

輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

輝達南港辦公室先發酵　周圍房價2年漲25%

輝達南港辦公室先發酵　周圍房價2年漲25%

關鍵字：

輝達王美花凌濤台新新光北士科

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面