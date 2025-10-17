孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

記者葉國吏／綜合報導

星二代孫安佐去年在泰國呼麻被偷拍，如今網路還有人兜售一批涉及孫安佐的不雅影片，拍攝地點看起來像國外，影片中除了孫安佐還有一名女性。影片內容可能是去年孫安佐在泰國期間，因意識不清而遭人偷拍。孫安佐的父親孫鵬得知消息後誓言追究到底。

▲孫安佐4月在普吉島吸大麻闖民宅被捕。（圖／Viral Press／AP）

2024年孫安佐在泰國普吉島呼麻，神智不清闖入民宅，被警方逮捕後，泰國當地4月媒體曾報導整起事件。他在IG限動兩度發文。據泰國普吉島台商會成員指出，其實孫安佐出事共有三次，最後到狄鶯直接飛往泰國，孫安佐正在醫院治療，由媽媽將他帶回台灣。他的保釋金僅500元泰銖（約台幣442元），是由台商會代繳。

▲孫安佐泰國呼麻闖民宅被當地媒體報導。（圖／翻攝自IG）

根據《鏡報新聞網》報導，網路上有人刻意兜售孫安佐不雅影片，影片的內容非常敏感且數量不算少，甚至有部分錄影是在孫安佐毫無察覺的情況下進行。

孫鵬對此事反應相當震驚，表示若有確實證據顯示有人涉及此事，將立即採取法律行動，「這類行為不能姑息，任何相關人士都會被追究法律責任。」孫鵬提醒公眾切勿購買或散布，後果可能相當嚴重。