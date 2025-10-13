高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名黃姓男子將愛車停在路邊10多天，直到要開車才發現車身被擦撞，黃男心疼不已，不抱任何希望的報案，而警方也在不知案發時間、單車沒車牌、事發在夜間的種種不利情況下，拿著模糊的肇逃男子影像到附近社區訪查，2天內竟然查出是1名高中生，車主驚訝之餘，不禁稱讚簡直是FBI級探員。

▲▼高中生騎單車擦撞路邊車，過了10天竟然被揪出 車主大驚：FBI探員。（圖／民眾提供，下同）

黃男將車輛停在南屯區保安五街路旁，直到10多天後要用車，才發現愛車左側受損，起初以為無法查出肇事者，本著「姑且一試」的心態報案，而警察局第四分局交通分隊警員謝明成也全力偵辦。

謝明成獲報後，先調閱大樓附近數十支監視器掌握事發時間，得知9月12日當晚，朱姓高中學生與友人騎乘U-Bike騎經該地時，不小心擦撞到車子，謝員再循線追查沿路畫面，找到高中生歸還U-Bike的地點，當下心想，如果透過公文申請個資，往返太浪費時間，乾脆下載學生影像，到社區大樓逐一訪查，果然有住戶認得這人。

朱男表示，當時因為要拿物品導致重心不穩，右偏擦撞路邊汽車，他有留下字條，寫下聯絡方式，放在車門門把上，他坦言事發後，內心一直忐忑不安，苦等車主聯繫卻始終沒有下文，反而是員警找上門才鬆了一口氣。

警方提醒，即使僅僅造成車輛財物損失，肇事者仍「應通知警察機關處理」，或等待車主到場，留字條並非正確方式，一旦字條遺失，更造成車主無法聯繫。

第四分局呼籲，無論是使用何種交通工具，一旦發生碰撞事故，切勿逕自離去，應立即報警撥打110報案專線，通知警察到場處理，以保障事故當事人的權益。