　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲尤姓男子日前深夜開車載著女性友人，途中驚見背後有警車閃燈，立即停靠路中間，衝下車躲進草叢，再讓副駕的女子換坐駕駛座，規避酒測，不過，這把戲全被員警看在眼裡，尤男被揪出後，二度拒測，挨罰36萬元，這次還多了1張無照駕駛紅單，最高可罰2萬4千元。

▲▼酒駕男子見警心虛，跳車躲進草叢，二度拒測罰36萬。（圖／民眾提供，下同）

▲▼酒駕男子見警心虛，跳車躲進草叢，後來選擇拒測。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局大墩派出所警員何亞治、林政佑與2名實習生廖傳文、陳全立，日前晚間巡邏至大墩七街、惠文路口時，發現1輛白色轎車突然臨停路中，男的慌張從駕駛座衝下車，躲進路旁公園草叢，原本坐在副駕的女子跟著下車，坐進駕駛座，伴裝自己才是駕駛。

員警察覺有異，衝入公園查看，竟在草叢裡發現一顆「人頭」探出頭好奇張望，立即「逮個正著」，尤男渾身酒氣，語無倫次，原來，尤男在KTV飲酒後上路，從後照鏡看見警車逼近，一時心虛，索性將車停在馬路中間落荒而逃。

經查，尤男之前就因為酒駕拒測，遭吊銷駕照，這次再度拒測，依道路交通管理處罰條例第35條第4、5項規定，重罰36萬元，車輛移置保管，另再加開無照駕駛罰單，最高罰2萬4千元。

▲▼酒駕男子見警心虛，跳車躲進草叢，二度拒測罰36萬。（圖／民眾提供，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南風增強區正在台灣上空！　今明雨最大
川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住
冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了
魏如萱捲三角戀「前夫零回應」　昔疑因3事離婚
下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

快訊／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲「地形會吞人」　搜救緊急暫停

酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

彰化78歲阿伯失蹤3天！往山區一路走最後身影曝　警擴大搜索

大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

台南安定暴雨破300毫米！小艇送洗腎患者就醫　安南大水沖破鐵捲門

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

快訊／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲「地形會吞人」　搜救緊急暫停

酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

彰化78歲阿伯失蹤3天！往山區一路走最後身影曝　警擴大搜索

大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

台南安定暴雨破300毫米！小艇送洗腎患者就醫　安南大水沖破鐵捲門

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

「西南風增強區」正在台灣上空　今明雨最大

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

外媒稱美把台當檸檬擠　陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」響亮耳光

《戲說》李宇柔15歲兒離世「2天後託夢了」！　淚見1幕：他終於健康

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！他一看報案三聯單傻眼

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

台中妹目睹「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

新莊逆子「殺父塞行李箱」羈押禁見

霧峰毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人超怒：出門帶鐵棍

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　

即／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲　搜救暫停

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

更多熱門

相關新聞

你是警察還是公民老師？酒駕男當街嗆警

你是警察還是公民老師？酒駕男當街嗆警

台中市51歲潘姓男子日前深夜騎機車時左右搖晃，右轉時未打方向燈，被巡邏員警攔查，潘男渾身酒氣，消極不配合詢問，情緒相當激動，怒嗆「你是警察還是公民老師？」辯稱他持有國際駕照，結果警員一查，發現他一張合法駕照都沒有，酒測值甚至高達0.93mg/L，最後吞下3張罰單，合計7萬4700元罰鍰，並吊扣機車牌照2年，扣繳牌照。

拒繳罰鍰21萬工程款遭扣押　酒駕男乖乖辦分期

拒繳罰鍰21萬工程款遭扣押　酒駕男乖乖辦分期

BMW男見警掉頭跑　挖胸裝女友換位頂包被識破

BMW男見警掉頭跑　挖胸裝女友換位頂包被識破

桃園BMW掛註銷車牌、駕駛拒酒測　重罰近20萬

桃園BMW掛註銷車牌、駕駛拒酒測　重罰近20萬

高雄男酒駕肇事找人頂包！運將配合演出下場慘

高雄男酒駕肇事找人頂包！運將配合演出下場慘

關鍵字：

酒駕男中四分局拒測

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面