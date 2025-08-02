酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲尤姓男子日前深夜開車載著女性友人，途中驚見背後有警車閃燈，立即停靠路中間，衝下車躲進草叢，再讓副駕的女子換坐駕駛座，規避酒測，不過，這把戲全被員警看在眼裡，尤男被揪出後，二度拒測，挨罰36萬元，這次還多了1張無照駕駛紅單，最高可罰2萬4千元。

▲▼酒駕男子見警心虛，跳車躲進草叢，後來選擇拒測。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局大墩派出所警員何亞治、林政佑與2名實習生廖傳文、陳全立，日前晚間巡邏至大墩七街、惠文路口時，發現1輛白色轎車突然臨停路中，男的慌張從駕駛座衝下車，躲進路旁公園草叢，原本坐在副駕的女子跟著下車，坐進駕駛座，伴裝自己才是駕駛。

員警察覺有異，衝入公園查看，竟在草叢裡發現一顆「人頭」探出頭好奇張望，立即「逮個正著」，尤男渾身酒氣，語無倫次，原來，尤男在KTV飲酒後上路，從後照鏡看見警車逼近，一時心虛，索性將車停在馬路中間落荒而逃。

經查，尤男之前就因為酒駕拒測，遭吊銷駕照，這次再度拒測，依道路交通管理處罰條例第35條第4、5項規定，重罰36萬元，車輛移置保管，另再加開無照駕駛罰單，最高罰2萬4千元。

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