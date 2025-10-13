空姐敲門抓！男偷抽電子煙害飛機警報大響　返台一落地就被逮

▲北市田姓男子搭乘長榮航空班機自洛杉磯飛返台，竟趁飛行途中溜進廁所偷抽電子煙被抓包遭法辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

搭機千萬別心存僥倖！北市1名田姓男子搭乘長榮航空班機自洛杉磯飛返台灣，竟趁飛行途中溜進廁所偷抽電子煙。沒想到機艙煙霧偵測器當場狂響，空服員火速破門查獲，全機乘客一度受到驚擾。事後航警介入調查，士林地檢署偵結，依違反民用航空法起訴並向法院聲請簡判。

檢警調查指出，田男今年5月20日下午搭乘BR-5航班返台，飛機進入飛行狀態後，他竟在約15時50分許溜進機艙廁所，點燃電子煙。由於廁所內設有煙霧偵測系統，警報聲瞬間響起，越南籍空服員立刻趕到現場，當場查獲田男違規行為。

由於吸菸行為恐干擾飛航安全，空服員立即通報機長與航警單位。飛機抵達桃園國際機場後，田男被航警局帶回調查。

檢察官依據田男自白、空服員證言及登機證影本，認定他在飛行途中吸菸事證明確，涉犯《民用航空法》第43條之2、第102條第1項「非法使用干擾飛航器材罪」，考量犯罪情節單純，士檢依刑事訴訟法第451條聲請法院以簡易判決處刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！