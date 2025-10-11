矽谷AI狂潮誰買單？　OpenAI執行長認了：確實有點泡沫化

▲ OpenAI執行長奧特曼。（圖／達志／美聯社）

在矽谷，人工智慧熱潮被一層層交易與投資推向高峰，但「泡沫」疑慮也愈演愈烈。本週OpenAI開發者日（DevDay）上，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）罕見正面回應記者提問，承認「人工智慧的許多部分確實有點泡沫化」。他直言投資人難免會做出錯誤判斷，不少新創恐怕只是拿到一大筆資金後最終失敗，但強調在OpenAI「發生的是真實的事」。

根據《BBC》報導，從英格蘭銀行（Bank of England）、國際貨幣基金組織（IMF），到摩根大通（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon），近來都警告人工智慧市場存在泡沫風險。

戴蒙表示，大眾對未來的不確定性「應該抱持更高警覺」。同一時間，在矽谷電腦歷史博物館（Computer History Museum）的座談會上，資深AI創業者卡普蘭（Jerry Kaplan）回憶自己歷經四次泡沫，直言這一回規模比網際網路時代更龐大；若泡沫破裂，拖累的將不只是AI產業，而是整體經濟。

史丹佛商學院（Stanford Graduate School of Business）教授阿德馬蒂（Anat Admati）提醒，泡沫往往要在崩潰後才能確定，「很難在當下精準定時」。市場數據顯示，AI相關企業已貢獻美股今年約80％的漲幅；研究機構Gartner預估，全球AI支出在2025年底前可能達到1.5兆美元（1.1兆英鎊）。

身處風暴中心的OpenAI近月連番宣布巨額交易，上月與晶片巨頭輝達（Nvidia）簽下1000億美元協議，以其先進晶片建構資料中心；幾天前又宣布向AMD採購數十億美元設備，甚至可能成為該公司最大股東之一。此外，微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）與日本軟銀（SoftBank）都在OpenAI的資金網中扮演要角；甲骨文更參與資助德州阿比林（Abilene,Texas）的「星門」（Stargate）資料中心計畫。

這些複雜的融資安排，被矽谷觀察人士批評為「循環融資」或「供應商融資」，也就是供應商投資客戶，客戶再回頭大量採購產品，進一步推高需求。

奧特曼承認這些貸款前所未見，但反駁稱OpenAI的營收成長同樣史無前例。不過，值得注意的是，OpenAI至今仍未實現獲利。有人甚至聯想到過去加拿大電信巨擘諾特爾（Nortel）的失敗案例：該公司透過貸款扶持客戶，最終反而加速自身崩潰。

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）則替此類交易辯護，他認為OpenAI沒有義務用輝達投資的錢再購買輝達產品，合作重點在於「扶植整個生態系統」。

但卡普蘭警告，過熱跡象已現：許多公司宣布的計畫遠超過其資本能力，散戶則爭相追逐AI概念股。本週AMD股價飆升，被視為投資人試圖分享ChatGPT熱潮的明顯信號。

更令人憂心的是基礎建設風險。卡普蘭指出，在偏遠沙漠地帶大規模興建資料中心，最終可能因缺乏責任承擔而成為環境災難。即便如此，部分業內人士仍認為過度投資未必全然是壞事。Hugging Face產品主管傑夫．布迪耶（Jeff Boudier）表示，正如網際網路在電信產業過度投資的「灰燼」上誕生，AI基礎設施的超額建設或許帶來金融風險，但也可能孕育新產品與新體驗。

