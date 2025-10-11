台中阿姨追星連衝2銀行匯2萬買票　警阻詐被她嫌：沒看到偶像

▲▼台中婦人連跑2家銀行要匯2萬買門票被阻。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中60歲賴姓婦人為了一睹大陸偶像王一博風采，興沖沖跑到銀行欲匯款人民幣5000元（約新台幣2萬元）購買海外演唱會門票，但4小時內連跑2家都被銀行聯手警員阻詐，但賴婦不覺得被騙，只感嘆錯過親見偶像演出的機會。

台中市警察局第三分局勤工派出所副所長黃世玄、警員江朋騰及賴冠融，日前下午3點許接獲元大銀行通報，賴女出示一張手抄便條，表示欲匯款人民幣5000元購買大陸藝人王一博海外演唱會門票，但匯款帳戶並非官方售票管道，票價又遠高於市場行情，甚至被要求在匯款原因欄填寫「family support」，十分可疑。

警方進一步查出，賴女當日上午11點多便曾在另一間銀行遭到勸阻，未料仍不死心，下午再度嘗試匯款，員警苦口婆心勸說，提醒她慎防「假交友」及「網路黃牛票」等詐騙手法，賴婦最終雖然打消匯款念頭，但不認為被騙，只難過錯過一睹偶像風釆的機會。

警方表示，詐騙手法日新月異，詐團常以「偶像見面會」、「限量演唱會門票」或「黃牛票轉售」等名義誘使粉絲匯款詐財，呼籲民眾購票應循官方售票平台，切勿透過社群平台或陌生帳號交易；面對可疑資訊，請即刻撥打165反詐騙專線或110報案電話求助。