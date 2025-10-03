水電工潛文大宿舍8hrs！手機藏浴照...喊冤「只用眼睛看」下場曝

▲文化大學男生宿舍驚傳偷拍。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市已婚劉姓水電工，潛入文化大學男宿並藏身5樓浴室隔間，遭宿舍管理員發現報警。警方後來在他手機中查獲多張男性沐浴照片，檢警疑他偷拍男學生提起公訴。士林地院審理後認定，影像無法確認拍攝對象，證據不足，故依無故侵入建築物罪判拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決指出，2024年10月14日下午2時24分，劉男趁宿舍大門未關閉溜入，並一路躲到5樓浴室隔間。直至晚間8時許，宿舍管理員巡視時察覺異狀，通報校安教官，並由警方到場處理，當場查獲劉男。

檢警調查後，認為劉男疑似利用iPhone手機偷拍學生盥洗與更衣畫面，並鎖定2名住宿生A男、B男作為告訴人，因此依妨害秘密罪嫌起訴。

劉男承認確實闖入宿舍、並躲在浴室隔間，但否認偷拍。他辯稱：「我只是用手機照浴室隔間的置物架，想確認哪一間有人，有人就走過去；有些人洗澡不會關門，我就用眼睛看，沒有用手機偷拍。」

A男作證表示，案發當晚他確實進浴室洗澡，但檢警勘驗出的照片「不是我」，因為他洗澡一定會鎖門，也無法辨識照片拍的是誰；B男則證稱，當晚也有進浴室，但照片中的身形與自己不符，因此不是他。

法官審酌後認為，劉男未經同意擅闖宿舍，影響學生安寧，事證明確，已構成《刑法》306條無故侵入建築物罪；至於手機內雖有多張男性沐浴照片，但未拍到臉部或可辨識特徵，無法確認對象為告訴人A男或B男，證據不足，依「無罪推定」原則宣告無罪，故判劉男拘役30日，可易科罰金3萬元。

