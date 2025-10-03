　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

核四工程拖延慘被台電解約！榮工火大怒告討10億　判決結果出爐

▲▼核四發電廠是位於臺灣新北市貢寮區，因所在地名「龍門」故又名為龍門電廠。（圖／記者沈君帆攝）

▲榮工不滿台電在「核四離岸突堤擋水結構工程」施工過程中， 明知延宕源於行政審查、海象不利與地質差異等不可抗力因素，卻拒絕接受工期展延申請，最後片面解除契約，憤而提告求償。（ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台電與榮工因「核四離岸突堤擋水結構工程」履約問題鬧上法院，榮工指控，工程延宕源於行政審查、海象不利等不可抗力，台電卻未依契約展延工期，反而片面解約、拒付工程款並沒收保證金，因此求償逾10億元。士林地院審理後認為，台電解約不當，但榮工也有部分責任，僅支持部分請求，判台電返還履約保證金並支付5.3億餘元及利息。

2013年12月，榮工工程股份有限公司與台電核能火力發電工程處北部施工處簽訂「第四核能發電廠離岸突堤擋水結構工程」承攬契約，由中興工程顧問公司擔任監造。該工程為核四冷卻水系統關鍵基礎設施，主要在廠外海興建突堤、擋水結構及進行浚渫作業，確保取水口與出水口安全。

榮工指出，施工需反鏟船、絞吸船等大型設備，但這些船舶進口必須先經政府行政審查，過程曠日費時，再加上颱風與惡劣海象頻繁干擾，進場後又發現地質狀況與設計圖說落差過大，致使工期嚴重受阻。

2016年8月，台電以榮工「工期嚴重落後」為由，發函解除契約，拒付後續工程款，還要求沒收履約保證金。榮工認為，延宕並非自身準備不足，而是不可抗力與監造資料有誤所致，且公司已依契約提出工期展延與補償申請，台電卻完全不予理會，直接解約，形同將全部風險推給承攬商，嚴重侵害權益，因此提告要求返還履約保證金並支付工程款，合計求償超過10億元。

▲▼517非核家園下一步-核四。（圖／記者林挺弘攝）

▲核四工程遭台電解約挨告。（資料圖／記者林挺弘攝

榮工主張，延宕並非承攬人責任，已依契約提出展延；監造單位的地質報告與實際差異過大，增加施工困難與成本；台電拒不協商卻片面解約，違反誠信與契約精神。

台電抗辯，榮工自身準備不足，船舶延誤應自行負責；工程進度嚴重落後，影響整體計畫，解約是不得已且合法的措施；榮工既無完成能力，也無權再索討工程款。

法官審理後指出，契約明定若因天候、地質或非承攬人可歸責事由延宕，可申請工期展延。榮工確有依程序申請，但台電未予接受，直接解約，違反契約公平與誠信原則。然而，法官也認為，榮工雖受行政審查、天候與地質落差影響，但工程進度落後並非全無責任；對於額外損害，榮工亦未能充分舉證，因此僅能支持已完成且可具體計算的部分。

法院故判決台電必須返還3筆履約保證金，並支付榮工5億3015萬691元工程款，自2016年5月17日起至清償日止按年息5%計算利息，其餘超額請求駁回。

台電第四核能發電廠，位於新北市貢寮區龍門里，又稱龍門核能發電廠，於1998年提出建廠計畫獲行政院核定後動工，但2011年日本福島核災後，國內反核聲浪高漲，加上工程問題重重，2014年政府宣布停工封存。核四建廠執照於2020年底到期取消，依法已無法再續建，是台灣四座核電廠中唯一未啟用者。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

