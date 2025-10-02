婚宴、同居、生子全做了！負心男喊沒愛過　聲請婚姻無效被打臉

▲北市一名男子不滿婚姻狀態，竟向法院提告主張自己與妻子婚姻無效。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名男子阿志（化名）不滿婚姻狀態，主張2003年與小香（化名）因未婚懷孕才倉促辦婚宴，並無結婚真意，2017年補辦「結婚加離婚」登記也只是形式操作，故向法院聲請婚姻自始無效。不過士林地院認定，2人婚宴已符合法律要件，且共同生活12年並育有2子，婚姻真實存在，駁回請求。

阿志主張，2003年3月29日的婚宴只是因為小香未婚懷孕，2人受家族與社會壓力才「走個過場」，並沒有真正想締結婚姻。他強調，婚宴後雖短暫同住，但只是為了照顧孩子，雙方財務各自獨立，並沒有共同經營家庭。

他進一步指出，2017年2人同日補辦結婚與離婚登記，純粹是「程序操作」，為了符合社會現實與法律需求，並不代表承認婚姻效力。因此，他堅稱自己與小香的婚姻自始無效，才會提告。

法官指出，2007年修法前，我國採「儀式婚」制度，只要有公開婚宴並有2名以上證人，就能成立婚姻，不必登記。阿志與小香在2003年於飯店舉辦婚宴，大宴親友，已具備當時法律要件，也可認雙方確有結婚意圖。然而，2人婚宴後同居長達12年，並於2003年及2006年分別誕下2名子女，直到2015年才分居。這段長期同居與共同養育孩子的經歷，正是實質婚姻生活的表徵，與阿志所稱「沒有婚姻真意」矛盾。

法官也強調，如果雙方從未承認婚姻存在，就無需離婚，但2人在2017年先辦結婚登記再辦離婚登記，顯然是以「婚姻確實存在」為前提，這更推翻了阿志的說法。至於阿志援引過往外籍人士「假結婚」判例，主張應比照判決無效，法院認為那些案例並無同居、子女，還涉及刑事偽造文書，與本案情況完全不同，不能援引。

士林地院認為，阿志與小香自2003年婚宴起即成立婚姻，之後長期同居、共育2子，更印證婚姻真實性。阿志的主張缺乏理由，故駁回其訴，訴訟費用由阿志負擔。