馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

▲張姓辦事員違約離職未滿服務年限，遭馬偕醫專求償31萬。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市馬偕醫護管理專科學校一名張姓辦事員，在職期間獲校方補助10萬元進修碩士學位，並簽下「進修合約」承諾取得學位後須回校服務4年。然而，張男僅服務3年就申請離職，校方依約要求他支付31萬餘元違約金，並由陳姓友人作保。士林地院認張男職務並非難以取代，且學校實際損害有限，將違約金酌減為10萬元，判張、陳須連帶清償。

馬偕醫專指出，張姓辦事員2016年7月14日與學校簽訂「教職員進修合約」，約定在其進修期間薪資、福利均依校內人事規則辦理，並由學校補助10萬元作為進修費用。依合約第7條規定，張男須在取得碩士學位後返校服務4年；若未履行，需支付懲罰性違約金。

校方指出，張男於2020年6月取得碩士學位，卻在2022年6月28日申請離職，7月31日正式離職，扣除育嬰假，仍有2年2個月18天未履行。依合約計算違約金達31萬3,875元，雙方另簽清償契約，約定張男應於2022年10月底前繳清，陳姓友人則為連帶保證人。但張男並未履行，因此提告求償。

張男則主張，自己進修過程並未占用上班時間，也未享有「在職進修」的特殊待遇，只是一次性收了10萬元補助金。要求他在取得學位後必須綁約服務4年，顯失公平，甚至侵害工作權，違反《民法》第247條之1關於「顯失公平」的規定，因此違約金約定應屬無效。

士林地院審理後指出，張男確實自承曾收取校方10萬元進修補助，顯示其進修與職務有關，確實享有學校提供的福利。至於最低服務年限4年，相對於進修年限，並未超出合理範圍，約定本身並無顯失公平。

不過，法官也認為，張男擔任的是總務處辦事員，屬於行政文書性質的工作，並非不可取代之專業職務，離職造成的損害有限；而校方雖依約要求31萬元違約金，但未能舉證證明因張男進修而支出額外成本或造成重大影響。

衡酌雙方經濟狀況與合約內容，法院認定違約金金額過高，依《民法》第252條規定酌減為10萬元，並判決張男與陳姓保證人須連帶給付，附帶自2023年11月1日起至清償日止的年息5%；至於校方其餘超過部分的請求則駁回。