快訊／17：30發布「樺加沙」陸上警報　未來強度恐再增強

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續逼近，中央氣象署今天下午2時30分持續發布海上颱風警報，警戒範圍涵蓋台灣東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部，未來將持續增強，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報。

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午2時中心位置在即在鵝鑾鼻的東南東方約 680 公里之處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒 53 公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，根據最新資料顯示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面、巴士海峽及臺灣海峽南部將構成威脅，此颱風未來強度有稍增強的趨勢，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象署表示，樺加沙颱風及其外圍環流影響，今、明天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島及南部沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。

另外，颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象署表示，北部地區有焚風發生的機率，今天台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市及屏東縣為黃色燈號。