快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對13縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日新竹至台中、南投、雲林以南地區，桃園山區及金門有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊大雨：桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、金門地區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時45分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市，持續時間至4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署下午3時46分針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至傍晚5時45分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市 東區、北屯區、東勢區、潭子區、新社區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣 二水鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）



資料來源：氣象署