獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

▲廖老大手搖飲松竹分店的招牌被發現遭人射BB彈，警告意味濃厚。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

位於台中北屯區的連鎖茶飲店廖老大阿娘喂松竹店，是全台僅存3間的廖老大手搖飲店之一，但店長日前發現，廣告帆布上的廖老大頭像有3個孔洞，分別在眉心、人中以及臉頰，嚇了一跳，趕緊報案。店長黃先生表示，開業三年多來都正常做生意，也沒與人結怨，這幾天也正常營業無異狀，但看到帆布上的孔洞仍會憂心，不知道對方針對誰而來，希望警方能快點抓到人，釐清開槍原因。

賽車教父廖老大因「打龜號」爆紅，在名氣正高時創立手搖品牌「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」，採取低價加盟策略，短期間內一口氣開數百家分店；但後續因負面爭議不斷，分店開得快、倒得也快，至今僅剩全台3間。

▲松竹店至今經營3年多，店長用心經營挺過品牌風暴，至今在當地小有名氣。（圖／民眾提供）



這次遭人射BB彈的松竹分店在當地小有名氣，上百則Google評論除了對茶飲好評之外，許多人更是對老闆的熱情與服務讚賞有佳，鄰居也曾透露，松竹店長有義氣，在總部混亂、消費者對品牌信任崩盤時沒選擇退場，3年來低調轉型並自我調整，頗受到當地人認可。





警方在16日下午3點多接獲通報，飲料店老闆發現自家廣告帆布上有3個遭人毀損孔洞，經鑑識人員檢視後，現場發現白色塑膠球2小顆，初步研判為遭BB彈擊中，並非槍擊案件，現正擴大調閱周遭監視器，積極追查涉案嫌疑人到案。警方呼籲，民眾切勿惡意破壞他人財物，違者將依法究辦。

▲警方在現場發現BB彈。（圖／民眾提供）