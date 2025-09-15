國高中改「10點上課」？網曝「台灣狀況」嘆：家長和孩子真的可憐

▲國高中改「10點上課」掀熱議。（示意圖，ChatGPT生成）

近期有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，讓國高中上課時間延後到上午10時，並且於16時下課，該案截至目前，已有逾萬人附議，突破附議門檻。對此，電商企業家486先生今（15）日在臉書詢問網友意見，有網友指出台灣的狀況直言怎麼改都沒用，「現在家長和孩子真的可憐」。

從「公共政策網路參與平台」官網上可以看到，有民眾提案，「國高中上課時間改為10時到16時」。提議內容、建議事項中指出，全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10時到16時。有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間。

截至目前，該提案已經有10,114人附議，且已在昨天通過附議門檻，教育部需要在11月14日回應。486先生也今（15）日在臉書發文提問，「你贊同國中高中學生10點到16點上課嗎」？

對於上述問題，有網友狠酸，「搞笑嗎？嫌累不要唸不是更好」、「不贊同，沒有配套措施只是肥了補習班。要做的話國小就要開始了」、「不喜歡唸書，可以休學，不是更爽」？

不過也有民眾贊同，「贊同，國高中生9點以後上學，最晚16要放學」、「感覺不錯，可以多睡點，還在發育」、「國中以上贊成！因為睡眠真的很重要會影響學習能力的！且國中應該要學習自己會搭大眾運輸交通工具了不需家長接送才對」。

也有人分析台灣現況，直言怎麼改都沒用，「台灣就是這樣，學校會有各種讓你早到學校晚下課的方式，早自習+課後輔導等等各式各樣的名目讓家長和孩子被壓迫的焦慮，從書包改革的要減輕小孩書包重量，到現在我看不出小孩書包哪裡變輕了，課本+練習本+各科練習本+複習卷，現在家長和孩子真的可憐。」



