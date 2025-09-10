18億iPhone用戶注意！　假冒「行事曆邀請」新詐騙手法曝

▲ 近期有針對iPhone用戶發出的資安攻擊。（示意圖／pixabay）

全球約18億名iPhone用戶近日接獲警告，一種偽裝成蘋果（Apple）行事曆邀請的新型詐騙正在快速蔓延。由於詐騙訊息透過蘋果官方伺服器發送，難以被垃圾郵件過濾器攔截，更顯隱蔽。

根據《unilad》報導，這類詐騙常以「購買通知」為包裝，內容顯示一筆虛構的PayPal付款紀錄，例如「您的PayPal帳戶已被扣款599.00美元」，並附上所謂的客服電話。受害者若回撥，將落入「回撥式網路釣魚」陷阱，對方假扮客服人員，進一步要求下載惡意軟體，以竊取銀行帳號與憑證。

資安平台Bleeping Computer揭露，詐騙者會在iCloud行事曆邀請的備註欄中植入釣魚訊息，並同時邀請由他們掌控的Microsoft 365信箱，以規避偵測。由於郵件確實經過蘋果伺服器傳送，看似合法，傳統防護機制更難分辨。CyberSmart執行長阿克塔爾（Jamie Akhtar）直言，來源經過驗證往往使收件人更容易上當。

資安顧問賈馬利克（Javvad Malik）提醒，使用者必須對所有郵件與行事曆邀請保持懷疑。他建議檢視三個問題：這是否在預期之內？內容是否刻意挑動情緒？是否設下急迫時限要求立刻行動？若答案為「是」，就應立即停下，並透過官方管道自行驗證，而不是依照郵件或邀請中的指示操作。

專家指出，詐騙手法正在進化，從過去容易識別的拼字錯誤或可疑郵件地址，逐漸轉向利用正規伺服器偽裝，讓過濾器與使用者更難察覺異常。蘋果也已確認相關情況，並強調切勿隨意點擊或回撥詐騙邀請中的電話號碼，以避免落入陷阱。

