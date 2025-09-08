「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

▲象牙海岸發生河馬撞翻船隻的意外。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

非洲國家象牙海岸（Ivory Coast）一艘載有14名乘客的船隻，正在薩桑德拉河（Sassandra River）運行，竟突遭一頭河馬撞翻船身，導致全員落水。目前僅有3人獲救生還，其餘11人依然下落不明，搜救行動仍在持續中。

《紐約郵報》報導，這起事件5日上午發生在該國西南部的布約鎮（Buyo）。團結與社會凝聚部長多戈（Myss Belmonde Dogo）悲痛證實，「因為河馬撞翻船隻造成11人失蹤，其中有婦女、女童和一名嬰兒。」

CBS報導，象牙海岸境內約有500頭河馬，主要棲息在南部河域。當地研究報告顯示，河馬是該國動物攻擊造成人員死傷的首要元凶，甚至有其他報告統計指出，全球每年約有500人死於河馬攻擊。

事實上，非洲河馬攻擊事件並不罕見。去年5月，馬拉威也發生河馬撞翻船隻意外，造成1名兒童死亡、逾20名村民失蹤。

河馬看似溫和，實際上卻相當危險，成年個體平均體重1.3噸至1.5噸，是僅次於大象及犀牛的體型第3大陸地動物。雖然河馬是草食動物，咬合力卻高達2000磅，跑步時速也高達30、40公里，領域觀念極強，而且脾氣暴躁，被視為最具攻擊性的動物之一。