「日息5%」金融業退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

▲女網友提供網址，要求林婦下載假投資APP。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市68歲林姓婦人曾任職金融業，近期在交友軟體認識1名女網友，對方自稱是「虛擬貨幣投資達人」，更聲稱保證能每天能有5%獲利，林婦信以為真，前往銀行準備提領40萬元欲投資，但警方了解經過後，確認這是詐欺集團的話術陷阱，及時阻止林婦取款。

警方調查，林婦日前透過交友軟體結識陌生女網友，對方說是自己是虛擬貨幣的投資達人，提供網址要求林婦從某平台下載假投資APP，並指導林如何進行操作。由於對方說得天花亂墜，讓林相當心動，而她自恃有基礎金融知識，不會上當，便認為這種新興投資方式能夠嘗試。

在林婦前往銀行之前，女網友還「提醒」若被行員詢問，千萬不要說是要投資虛擬貨幣，只要臨櫃提領40萬元，其餘再透過ATM分批轉入即可。

林婦依女網友指示到達銀行，但行員在閒談過程中覺得疑點重重，立即通報轄區第四分局黎明派出所員警。員警到場後，發現林女對所謂投資標的一問三不知，只支吾回答：「是LINE上的朋友教我的。」再加上「日息5%」的誇張高利，警方耐心說明各類投資詐騙案例，並拆解詐騙集團的話術陷阱。

林女聽完這才驚覺自己差點落入「交友投資詐騙」圈套，連忙鬆口氣直說：「幸好銀行和警方攔下，不然退休金就全沒了！」

第四分局呼籲，詐騙集團常透過交友軟體假冒投資專家，以「高獲利、零風險」吸引民眾入局，甚至指示受害人刻意隱瞞提款用途，以躲避銀行或警方攔阻。民眾務必謹記「高獲利必有風險」，若遇可疑投資管道或陌生人指示金錢操作，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦積蓄遭詐。