快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

▲林口工廠火警。（圖／翻攝「新北消防發爾麵」臉書）
記者陳俊宏／綜合報導
新北市林口區南勢路一間鐵皮工廠今天凌晨發生火警，所幸無造成人員傷亡。消防局提醒，鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩。
消防局3時58分獲報，立即出動人車到場搶救，現場為紙類工廠，火勢烈焰沖天，還不時傳出爆炸聲，於6時15分火勢熄滅，至於起火原因還有待釐清。
消防局提醒市民朋友，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。
▲林口工廠火警。（圖／翻攝「新北消防發爾麵」臉書）
記者陳俊宏／綜合報導
新北市林口區南勢路一間鐵皮工廠今天凌晨發生火警，所幸無造成人員傷亡。消防局提醒，鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩。
消防局3時58分獲報，立即出動人車到場搶救，現場為紙類工廠，火勢烈焰沖天，還不時傳出爆炸聲，於6時15分火勢熄滅，至於起火原因還有待釐清。
消防局提醒市民朋友，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響