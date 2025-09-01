　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

（圖／翻攝「新北消防發爾麵」臉書）

▲林口工廠火警。（圖／翻攝「新北消防發爾麵」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市林口區南勢路一間鐵皮工廠今天凌晨發生火警，所幸無造成人員傷亡。消防局提醒，鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩。

消防局3時58分獲報，立即出動人車到場搶救，現場為紙類工廠，火勢烈焰沖天，還不時傳出爆炸聲，於6時15分火勢熄滅，至於起火原因還有待釐清。

消防局提醒市民朋友，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚
快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火
可能有新颱風　路徑估大迴轉
今雨區擴大！　「下最多」地區曝
快訊／鄧愷威大聯盟再登板！　今先發對洛磯隊
快訊／阿富汗規模6.0極淺強震！　至少9死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

85歲嬤無照騎4輪機車　「轉彎撞孕婦」2人全送醫

民眾黨文化走讀變調！網傳關鍵勒頸影片AI造假　北市警：將究辦

男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘送命

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

「走讀」釀8警受傷！黃國昌勒警最新視角曝　北市警將傳喚說明

中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

85歲嬤無照騎4輪機車　「轉彎撞孕婦」2人全送醫

民眾黨文化走讀變調！網傳關鍵勒頸影片AI造假　北市警：將究辦

男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘送命

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」3國撈千萬　妻兒遭拋家中

冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

上合峰會「中俄對美挑戰」成焦點　印度莫迪是最大變數

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

9月戀愛紅榜出爐！3星座迎高光時刻　天蠍最強脫單王

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

H1前30大貨櫃港僅香港與高雄裝卸量衰退　未來轉口貨難見增長

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

北捷乘客互毆　警方要罰了

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

網傳勒頸AI造假　北市警將辦

85歲嬤無照騎4輪機車　撞孕婦雙雙送醫

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

太平洋亂鬥生第15號颱風？下周一路向北

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面