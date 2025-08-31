　
政治

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

▲▼中元普渡結合動物祈福，木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料。（圖／木柵集應廟提供）

▲木柵集應廟今天中元普渡特別結合動物祈福，捐萬斤白米外，還捐出百斤罐頭與飼料。（圖／木柵集應廟提供）

記者陳家祥／台北報導

木柵集應廟8月30日舉行中元普渡法會，本次特別攜手台北市動保處、台北市動物之家、台北市議員張志豪與陳宥丞，以及財團法人台灣關愛基金會、創世基金會、華山基金會等單位，除了延續傳統普渡儀式外，更因應「毛小孩」已成為現代家庭的重要成員，舉辦專屬於動物靈的超渡與祈福儀式，現場氣氛莊嚴而溫馨，吸引許多民眾參與。

法會結束後，廟方將捐贈3000包白米共15000台斤，給予各式弱勢團體與基金會，其中包含財團法人台灣關愛基金會500包、創世基金會300包、華山基金會100包等，另外也準備300份普渡供品提供中低收入戶家庭登記領取。

針對毛小孩部分，廟方也捐出100公斤的罐頭與飼料給台北市動物之家，期盼透過實際行動將祈福化為關懷，讓更多人與動物感受到溫暖，實踐「讓愛傳出去」的理念。

木柵集應廟主委張敏男提醒，民眾在準備普渡供品時，可選擇三牲（雞、豬、魚）及時令水果，如蘋果、橘子、奇異果、火龍果與哈密瓜，並強調牲品須保持完整、果品應完整無損，以示尊敬。

廟方也指出，近年來中元普渡的祭拜對象已逐漸延伸，不僅是傳統的「好兄弟」，更包含往生的毛小孩與「好姐妹」。部分飼主會在供桌擺上飼料、零食與玩具，甚至有人準備專屬「好姐妹」的妝髮造型普渡包，如梳子、鏡子與髮夾，展現出民俗文化與現代生活的結合。

08/30

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

