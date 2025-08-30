　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅被判「越權違法」　關鍵原因一次看懂！恐須退還已繳關稅

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普4月2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦上訴法院29日做出重大裁決，以7比4票數認定總統川普依緊急權力法案課徵的大規模關稅措施缺乏法律依據，對其重塑全球貿易格局的雄心帶來重大打擊。不過法院也宣布，關稅將維持實施至10月14日，為川普政府向最高法院提出上訴預留時間。

《新聞周刊》報導，聯邦巡迴上訴法院判決指出，川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）宣布國家緊急狀態，並對幾乎所有貿易夥伴課徵進口關稅的做法，已超出總統職權範圍。這項裁決大致維持了紐約國際貿易法院（CIT）今年5月的判決，即川普以IEEPA為關稅政策辯護「超出總統被賦予的任何權力」。

川普對此迅速回應，在自家社群平台Truth Social發文寫道，「所有關稅仍然有效！今天一個高度黨派化的上訴法院錯誤地表示我們的關稅應該被取消，但他們知道美國最終會獲勝。」他同時宣布將尋求最高法院支持，強調「如果這些關稅消失，對國家來說將是徹底的災難」。

此案重點在於川普兩大關稅措施，首先是在他稱為「解放日」的4月2日，對與美國存在貿易順差的國家課徵高達50%的「對等」關稅，並對其他大部分進口商品課徵10%的「基準」關稅，宣稱長期存在的貿易赤字本身就構成國家緊急狀態。第二項措施於2月1日宣布，針對來自加拿大、中國和墨西哥的進口商品課徵「販運關稅」，川普稱其為對毒品及移民問題的回應。

關稅收入數據顯示上述政策帶來的重大財政影響，截至7月，美國關稅收入總額達1420億美元，較去年同期增加逾一倍。司法部本月在法庭文件中指出，取消這些關稅可能導致美國「財政崩潰」。若關稅最終被推翻，政府可能面臨退還部分已徵收進口稅的沉重財政負擔。

里奇蒙大學法學院教授托比亞斯（Carl Tobias）說明，「聯邦巡迴法院基本上肯定了國際貿易法院的判決，認定IEEPA並未授權川普的大部分關稅，因國會本意是讓該法適用於伊朗人質危機這類真正的國家緊急狀況。」他預期最高法院很可能受理此案，但關稅的不確定性可能持續一段時間。

自由司法中心（Liberty Justice Center）訴訟主任傑施瓦布（Jeffrey Schwab）認為，這項裁決表明川普並無單方面課徵關稅的無限權力，「這項決定保護美國企業和消費者，免受這些非法關稅造成的不確定性和傷害。」

29日的判決指出，「國會在制定IEEPA時，似乎不太可能背離其過去的做法，賦予總統課徵關稅的無限權力。該法既未提及關稅，也沒有明確限制總統課徵關稅權力的程序保障措施。」

這份裁決為川普貿易策略帶來挑戰，但他仍可引用1974年《貿易法》其他條款，包括允許對貿易順差較大國家課徵最高15%關稅150天的第122條，或針對不公平貿易行為課徵關稅的第301條，川普第一任期便援引第301條對中國發動貿易戰。

08/29 全台詐欺最新數據

台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄

