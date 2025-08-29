　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早產女嬰「小平安」順利轉院　母親致謝：好在有各位善的力量

記者葉國吏／綜合報導　

台南早產女嬰「小平安」28日從台南成功大學醫院順利轉院至林口長庚醫院。她的母親周淑婷（帳號shuting_3）在Threads社群平台發表感謝文，分享這段充滿挑戰的旅程。同時也希望這是女兒最後一次乘坐救護車，下一次搭車是全家人一起回家。

▲▼女網友發文請求今日上午經過國1的駕駛禮讓救護車。（圖／翻攝自臉書）

▲女網友發文請求今日上午經過國1的駕駛禮讓救護車。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

周淑婷日前因轉院路途遙遠且車流量高峰，特地在網路上呼籲國道用路人禮讓救護車，避免呼吸器意外掉落。這篇貼文迅速引起注意，不僅網友集氣祝福，國道公路警察局也主動協助護送。從台南到新北，警用「紅斑馬」警車接力開道，展現暖心行動，讓原本預估3小時的車程縮短至2.5小時，感動了無數人。

抵達林口長庚後，「小平安」終於在新環境安然入睡，周淑婷懸著的心也得以稍微放下。她感謝消防署緊急救護科、歐小明救護車，以及所有醫護人員的支持與照顧。周淑婷坦言，女兒因早產僅26周又3天出生，呼吸器始終無法移除，左側聲帶疑似麻痺，未來恐需進行氣切手術。但她堅定表示，無論面臨任何挑戰，都會陪伴女兒一步步成長。

▲載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／民眾提供）

這位母親充滿希望地說，小朋友的氣切並非永久性，只要悉心照護，氣切管有機會移除。「願世上的孩子都能平安誕生，我們的小平安名字的意義，就是希望她可以健康快樂長大。」透過周淑婷的分享，這段母愛與守護的旅程不僅溫暖人心，更展現生命的韌性與希望。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬英九激動！重批賴清德：該向台灣人民鄭重道歉
11隊大聯盟球探觀戰！　18歲菜鳥9球3K震撼全場
快訊／天橋驚見屍體！　20多歲頭、頸血凝固
快訊／葉林傳遭起訴！　檢方建請從重量刑
億元老闆離婚　僅分到1千多萬
快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝
台男日本遭逮！入侵東京女孩住處　姓名曝光
賓士C300深夜「聲浪炸街」！　男被警攔：這樣很大聲嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

高鐵3連假車票「1小時賣42萬張」　網讚：史上最順

要用信用卡！店員為何又問「Apple Pay嗎」　網曝真相：就得作廢

早產女嬰「小平安」順利轉院　母親致謝：好在有各位善的力量

媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉：不背這個鍋　

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

普渡完「供品」退回好市多？　命理師曝下場

新北等7縣市熱爆38℃　週日變天

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

高鐵3連假車票「1小時賣42萬張」　網讚：史上最順

要用信用卡！店員為何又問「Apple Pay嗎」　網曝真相：就得作廢

早產女嬰「小平安」順利轉院　母親致謝：好在有各位善的力量

媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉：不背這個鍋　

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

普渡完「供品」退回好市多？　命理師曝下場

新北等7縣市熱爆38℃　週日變天

八仙塵暴傷患無人因止痛成癮　推手孫維仁憶母癌逝：治病也要治痛

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

麟洋配後首組！李哲輝、楊博軒救3賽末點逆轉挺進世錦賽8強

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL　創立MIXX電商訂閱制帶素人拚出億元業績

狄鶯七夕曬凍齡微笑！　前一天震怒告重度毀謗…反擊搬出巴菲特

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

「猜猜我是誰」老招還在騙！屏東內埔警阻詐　保婦辛苦錢

不爽大罷免！嗆殺總統「正副兩個都幹掉」　台南男判拘10天

【阿金也想玩】地震來黃金獵犬淡定跟上小主人到桌下一起避難XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

媽媽餵「道歉文」提油救火？　2大品牌被點名

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

媽媽餵道歉又開戰場！醫：坐等2美商法務出手

象山鏡頭拍到地震瞬間　夜景突變色

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

嫌員旅貴！一行人自駕尾隨跟團車

媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉

七夕拜床母、七娘媽大不同！供品、禁忌一次看

更多熱門

關鍵字：

小平安

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面