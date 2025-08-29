早產女嬰「小平安」順利轉院　母親致謝：好在有各位善的力量

記者葉國吏／綜合報導

台南早產女嬰「小平安」28日從台南成功大學醫院順利轉院至林口長庚醫院。她的母親周淑婷（帳號shuting_3）在Threads社群平台發表感謝文，分享這段充滿挑戰的旅程。同時也希望這是女兒最後一次乘坐救護車，下一次搭車是全家人一起回家。

▲女網友發文請求今日上午經過國1的駕駛禮讓救護車。（圖／翻攝自臉書）

周淑婷日前因轉院路途遙遠且車流量高峰，特地在網路上呼籲國道用路人禮讓救護車，避免呼吸器意外掉落。這篇貼文迅速引起注意，不僅網友集氣祝福，國道公路警察局也主動協助護送。從台南到新北，警用「紅斑馬」警車接力開道，展現暖心行動，讓原本預估3小時的車程縮短至2.5小時，感動了無數人。

抵達林口長庚後，「小平安」終於在新環境安然入睡，周淑婷懸著的心也得以稍微放下。她感謝消防署緊急救護科、歐小明救護車，以及所有醫護人員的支持與照顧。周淑婷坦言，女兒因早產僅26周又3天出生，呼吸器始終無法移除，左側聲帶疑似麻痺，未來恐需進行氣切手術。但她堅定表示，無論面臨任何挑戰，都會陪伴女兒一步步成長。

▲載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／民眾提供）

這位母親充滿希望地說，小朋友的氣切並非永久性，只要悉心照護，氣切管有機會移除。「願世上的孩子都能平安誕生，我們的小平安名字的意義，就是希望她可以健康快樂長大。」透過周淑婷的分享，這段母愛與守護的旅程不僅溫暖人心，更展現生命的韌性與希望。