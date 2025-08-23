　
生活 生活焦點

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

▲▼逛動物園被樹上大蟒蛇嚇爛。（圖／翻攝臉書／爆廢公社、木柵動物園）

▲女遊客被樹上的大蟒蛇嚇爛，但其實這條蛇是假的。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

木柵動物園開業至今已近40年，每年都能吸引大量遊客入園觀光。一名女子近日到木柵動物園參觀，意外看見樹上有條長度驚人的大蟒蛇，嚇得她直呼「第一次懷疑動物園有安全嗎」，沒想到貼文曝光，讓許多民眾笑了出來。

這名女子在Threads上分享影片，當時她到木柵動物園參觀，沒想到在遊覽期間，突然在一棵樹上看見了長度驚人的蟒蛇，嚇得她直言「我真的長這麼大，第一次懷疑動物園有安全嗎」。女子接著補充，這條蛇並沒有被圍籬、玻璃等安全措施圍住，感覺離遊客相當近，因此才讓她心生疑慮。

沒想到，照片曝光以後，事件瞬間大逆轉，不少民眾對此直言，「牠不是在那邊假了很多年嗎」、「那條蛇應該是假的」、「假的沒錯，那邊有寫」、「這條蛇比林旺爺爺還長壽」、「有沒有可能妳站一整天，那條蛇都不會動」、「我小時候去那條蛇就已經掛在那裡了」、「動物園：假那麼多年終於嚇到人了。」

▲▼逛動物園被樹上大蟒蛇嚇爛。（圖／翻攝臉書／爆廢公社、木柵動物園）

▲女遊客被樹上的大蟒蛇嚇爛，但其實這條蛇是假的。（圖／翻攝臉書／木柵動物園）

事實上，這條假的大蟒蛇位在木柵動物園的「熱帶雨林區」。過去也曾有民眾在臉書社團「爆廢公社」發出照片，詢問「木柵動物園裡的蟒蛇到底是不是真的，沒有玻璃隔起來欸」，顯見這已非首次有人錯認。

由於有不少遊客誤以為是真蛇，木柵動物園2021年間也曾在愚人節當天分享，這條大蟒蛇「多年來不吃不喝不睡覺、保持同一姿勢」，是雨林區「遊客驚嚇度」績效的最佳代表，同樣是「動物盃123木頭人比賽」的唯一冠軍。

08/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

