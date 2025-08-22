　
社會 社會焦點 保障人權

獨／無能金管會淪幫兇！「幣想」詐洗23億　天道盟主謀上銬畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

金管會淪幫凶！士林地檢署查出，全台最大幣商「幣想」淪為黑金工廠，主嫌施啟仁結合金流手王學治、商務總監楊紀文，協助詐團將現金換匯成虛擬幣，金流高達23億元，受害人多達上千人。檢方今（22）日依《詐欺罪》等罪起訴14人，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。3名主嫌羈押近4個月，稍早上銬畫面曝光。

施啟仁、王學治、42歲楊紀文3人自4月26日遭聲押禁見以來，至今羈押近4個月（共119天）。檢方今（22日）偵結，將全案起訴移審法院。3人身穿囚衣、雙手戴著鐐銬，由法警戒護押解步下警備車，神情低垂，模樣顯得相當狼狽，過程中幾乎不敢抬頭，法院預計下午將召開庭訊，決定3人是否得以交保。

▼42歲楊紀文曾任CoinW亞太區營銷總監。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 楊紀文 72年次 。（圖／記者黃宥寧攝）

原本合規的「幣想科技」是金管會洗防聲明名單上的業者，卻在2023年底被天道盟正義會成員施啟仁以等值1920萬元的USDT收購，並掛名為公司負責人。實際上，施啟仁背後是替中國交易所CoinW 在台「借殼上市」，讓未合規的境外平台能打著「金管會唯一授權」的旗號，在台灣擴張業務。

檢警追出，CoinW團隊由施啟仁統籌，妻子林可文負責行銷，楊紀文主掌亞太商務，另招募黃璽溓、許啟邦、李勃興三人當業務開發，透過KOL、代理拉客，吸引台灣用戶註冊交易；陳亭樺負責社群宣傳，陳銘則擔任產品經理。

施啟仁、楊紀文、王學治等人利用「幣想」外殼，對外招募加盟，短短數月間全台就開出45家門市。加盟主必須繳交百萬權利金與保證金，透過王學治掌控的「百大公司」結匯美金，再購買USDT，供門市賣給上門的客人。

這些實體店面表面上是合法的加密貨幣兌換點，實際上卻成了詐騙集團「收錢洗錢」的據點。詐騙集團在網路散布假投資、假交友、假徵才廣告，誘騙被害人到「幣想」門市持現金購買USDT，再轉入詐團指定的匿名錢包。由於幣流經過交易所「水庫錢包」再層層轉出，警方幾乎無法追蹤。檢警估算，光2023至2024年間，透過這種模式的洗錢金額就高達23億元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲幣想交易所犯罪態樣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

令人氣憤的是，至少有1539名被害人落入陷阱，被騙金額合計12億7,594萬元。許多民眾以為幣想是「全國唯一金管會授權」的平台，誤信其合法性，才放心帶現金上門，最終血本無歸。

14名被告在偵訊中多有供述，但各自抗辯內容不一。施啟仁承認買下幣想公司，但矢口否認涉入詐騙與洗錢，強調「幣想只是加盟制度」，並辯稱購幣資金是向CoinW借來，雖未簽署借據。

楊紀文則供稱「CoinW與幣想其實是一家公司，人員、系統高度重疊」，並坦承確知加盟店有「盤口」合作，意指詐騙集團引流客人購幣；金流操盤手王學治同樣承認百大公司負責採購 USDT，並透露「後端客人」確實來自詐團。

至於施的妻子林可文與黃璽溓、許啟邦、李勃興、陳銘、羅大翔、蘇庭偉、葉元蓉、蔡亞運等人，則多半承認受聘於 CoinW或幣想，但辯稱僅是受薪階層，並未參與核心決策。小編陳亭樺則全盤否認，強調自己只是負責社群貼文，對內情並不知情。另外，古富翔，則遭控以虛構「金管會人脈」詐取施、楊、王3人300萬元，聲稱能協助幣想登記，實則收錢後未做任何事。

▼史上最大虛幣黑金案，CoinW借殼「幣想」洗23億，1539人受害12.7億 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

承辦主任檢察官羅韋淵痛斥主嫌施啟仁犯後態度惡劣，至今否認犯行，請求就每名被害人部分依加重詐欺罪各判10年，另違反洗錢防制法部分判刑1年半，合併應執行刑25年。至於楊紀文、王學治，因坦承犯行，若能如期繳回犯罪所得，檢方建議從輕量刑；其餘林可文、黃璽溓、等人，雖涉及未登記提供虛擬資產服務，但多屬受薪階層，態度尚可者可考慮緩刑，僅否認涉案的陳亭樺，檢方建議判刑3月。

另被控冒稱具「金管會人脈」詐取300萬元的古富翔，則建議判刑5個月。檢方並同步公布查扣資產，搜索全台48處門市，共扣得64萬餘顆 USDT、0.035顆比特幣及1520顆TRX，折合約新台幣2134萬；同時查獲現金6千餘萬、名車法拉利Roma與瑪莎拉蒂各1輛，以及銀行存款1240萬元，總值逾1億1000萬元，並已聲請沒收全部犯罪所得及洗錢資產，若無法全數沒收，將依法追徵價額。

▲▼ 施啟仁(73年次 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲施啟仁承認買下幣想，但否認涉入詐騙與洗錢，強調「幣想只是加盟制度」。（圖／記者黃宥寧攝）

雖然「幣想科技」早已被列入金管會公告的洗錢防制合規名單，但實際上卻淪為境外交易所CoinW的借殼工具，對外更打著「金管會唯一授權」的口號招攬客戶，讓不少民眾誤信合法。

事實上，金管會在將虛擬資產業者納入洗防規範後，即強調不得以「加盟」等模式授權展店，但幣想仍在全台展店逾40家，卻未見主管機關即時稽查。如今千餘名被害人受騙，不僅顯示金融監理存在漏洞，也凸顯現行法規仍不足以因應虛擬資產市場的風險。

08/21 全台詐欺最新數據

