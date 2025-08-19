靠Google翻譯交往1個月　美國女閃婚土耳其保全：最正確的冒險

▲ 美國女子與土耳其男子熱戀1個月後閃婚，如今一起定居在土耳其。（圖／翻攝自TikTok／nataliebad）

圖文／CTWANT

美國西雅圖34歲女子娜塔莉（Natalie Badura）在2024年12月到土耳其旅遊時，認識26歲的保全穆罕默德（Muhammet Çelik）。即便兩人語言不通，卻靠Google翻譯交談，短短一個月便陷入熱戀，後來因女方的簽證即將到期，雙方不願分離，最終決定於今年1月14日正式登記結婚，並用100美元（約新台幣3010元）在法院舉行簡單婚禮。

《每日郵報》引述《What's The Jam》報導，娜塔莉原本在西班牙生活3個月，因證件問題不得不離境，她去年底便選擇到土耳其暫住，沒想到在博德魯姆一間酒吧遇見穆罕默德。當時男方擔任保全，不敢直接與她搭話，還透過朋友打聽她的Instagram。隔天她才在社群軟體上看到男方的訊息，兩人便開始透過Google翻譯軟體聊天。

娜塔莉回憶，後來她第一次與穆罕默德單獨約會時，雖然雙方語言不通，但彼此仍能感受到特別的化學反應。他們邊笑邊傳遞手機翻譯對話，彷彿置身電影情節。她直言自己在一段關係中需個人空間，通常不喜歡24小時跟人待在一起，但感覺跟他早已認識多年，完全不排斥與對方朝夕相處。

然而，隨著娜塔莉簽證到期日逼近，兩人研究過各種延簽與合法居留的途徑，卻都來不及辦理。最後穆罕默德直接向她求婚，表明「我要娶妳，我希望妳留在這裡陪我」。娜塔莉雖感驚訝，但很快答應。她隨即飛到安卡拉準備相關證明，確認自己未婚身分後，趕在簽證到期的前一天與男方到法院登記，他們還用100美元（約新台幣3010元）舉行簡單婚禮。

娜塔莉和穆罕默德在法院完成結婚手續後，就與朋友到咖啡館慶祝，只準備一個小蛋糕和土耳其紅茶。當時娜塔莉穿著白色襯衫與西裝褲，完全沒有豪華排場，但她強調婚姻的重點是愛，而不是金錢。當她把這段閃婚經歷告訴親友時，雖然大家一開始震驚，但最後還是選擇支持。她的母親更告訴她，只要男方對她好，就會全力祝福。娜塔莉也表示，自己並不打算遵循傳統時間表，而是選擇聽從內心。

夫妻倆目前在博德魯姆共同生活，還經營TikTok帳號，穆罕默德更嘗試往模特兒圈發展。娜塔莉坦言，這場「冒險」是她人生最正確的決定，「有時候生活會在你最意想不到的時候，帶來最美好的驚喜。」

