全中運「舉重金牌女」化身S級美女　網戀借錢被逼現身

網戀遇陷阱！台中一名古先生去年透過社交平台，發現一名正妹追蹤其IG，雙方因此開始互聊，感情也迅速升溫。正妹突然開口向古先生借錢，問他是否可以借出1、2萬塊讓她可以還學貸，孰料錢一借出後，正妹竟直接將人封鎖，讓古先生氣得報警提告。8月18日台中地檢署開庭，雙方終於從線上網友到線下見面，古先生手機上正妹的照片的本尊，竟是一名多次奪牌的舉重女選手！

據了解，仍在就學的林姓女子儘管年紀輕輕，卻對舉重情有獨鍾，更是舉重比賽中87公斤以上級的常勝軍，曾在2023年全國運動會中，以抓舉88公斤、挺舉113公斤，總和201公斤的成績，拿下第3名的好成績；同年的全國中等學校運動會中，同類別高女組87公斤以上級，以抓舉94公斤、挺舉128公斤，總和222公斤，拿下金牌；隔年全中運高女組87公斤以上級，又以抓舉86公斤、挺舉124公斤，總和210公斤的好成績，拿下金牌，獲獎無數。

孰料，看似前途一片大好的林姓女子，卻被爆出盜取別人照片，早在3、4年前在社群平台上創建帳號，到處尋找物色對象行騙，到處以別人的名義在網路上大玩線上遊戲，或假扮對方網戀聊天，等時機成熟後，再用他人名義到處借錢，直到被受害人察覺，直接翻臉談判，林女才苦苦哀求，希望對方原諒，表示會還清借款，也意識到事情的嚴重性，承諾未來不會再有盜照的舉動，避免影響到其舉重生涯，孰料此次故技重施當場被人揭穿。

▲該名女子的身分事後曝光，被發現竟是一名舉重選手，其在全中運等舉重賽事中獲獎無數。

而類似案例，過往也並非少見，曾有不少網路上熱戀、互稱「網公」、「網婆」的情侶們，一但相約現實線下見面，卻瞬間見光死；詐團建立虛假人設、盜用他人照片與人進行來往，以對方的名義等來進行詐騙，也相當常見。

英國曼徹斯特警方2020年就逮獲一名41歲的印尼籍男子塔希爾拉曼尼(Hargobind Tahilramani)，其利用其對聲音的掌控與變聲器的輔助，冒充美國影視、娛樂圈具有相當話語權的女性，如媒體大亨梅鐸前妻鄧文迪、前任索尼影視娛樂總裁艾瑪·帕斯卡、知名導演扎克·史奈德的老婆黛博拉·史奈德的名義，對好萊塢基層影視從業人員如龍套演員、化妝師、攝影師等自由工作者，以工作機會邀約名義，邀請對方在電話中進行「尺度試戲」，並要約對方來印尼的小島上共度春宵，從抱有電影夢的受害人身上騙得數十萬元不等美元，幾年下來不法所得至少上看150萬元美金，直到近幾年好萊塢Me Too事件延燒後，才因此意外曝光被逮。

