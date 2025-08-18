美女詐欺犯開律師所當老闆！男友被控合夥...喊冤：只是情侶互助

▲有律師執照的陳男否認犯性，其律師說檢方忽略雙方是情侶會互助。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓女子未具律師資格，卻與持證男友合開律師事務所5年，陳女以自己名義登記設立，負責招募助理、攬客收費，男友則撰狀、出庭，雙方採「分潤制」營運，涉案金流高達數百萬元。士林地院今（18日）開庭，陳女臨時失聯缺席，律師無奈表示「昨晚還說會來」。陳男則全盤否認，聲稱只是情侶互助。法官諭知，全案移由審理庭。

今日上午開庭，陳女卻臨時「神隱」未現身，其辯護律師當庭無奈表示：「昨晚她還答應一定會來，今天再聯繫就失聯了。」至於陳姓男友則在庭上否認犯行，其律師強調「本案事證尚不足」，並主張雙方只是情侶關係緊密、生活中互有協助，檢方卻將日常互動誤認為合夥經營。

由於陳男否認犯行，陳女未到庭，審判長諭知全案移由審理庭續審。

▼無照女律師攜有照男友律師開律師非法撈百萬。（示意圖／翻攝自Facebook／當事人）

起訴指出，2人自2018年至2023年間，先後以「太X國際法律事務所」與「X勝國際法律事務所」名義對外營業，陳女不僅實際管控財務、分配營收，還直接承攬案件、收費數萬元至數十萬元不等，其中單一客戶匯款合計達66萬元。檢察官認為，2人明顯合夥營運，已構成《律師法》所禁的「無證設所、合夥經營」，請求法院沒收或追徵不法所得。

事實上，陳女曾於2020年間與另一名李姓女子聯手犯下詐欺案，當時她即以事務所法務長身份出面招攬案件，對外謊稱可協助處理企業貸款與法拍屋轉租套房，以「穩賺不賠」話術誘使吳姓民眾多次匯款，總金額高達250萬元。款項最終並未投入任何投資，而用於償還債務與私人消費。

法院審理後認定陳、李2人共謀詐財，態度卸責，情節重大，判處李女10月、陳女8月徒刑，並命沒收犯罪所得共計210餘萬元，其中陳女部分為90萬元。