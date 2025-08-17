新婚不到半年！　俄30歲名模搭保時捷離奇車禍「頭部重創亡」

▲ 亞歷山卓娃3月才和丈夫結婚。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯30歲選美皇后亞歷山卓娃（Ksenia Alexandrova）因麋鹿撞破保時捷擋風玻璃造成的離奇車禍，送醫搶救5周後宣告不治，消息令業界震驚。這名2017年俄羅斯小姐亞軍今年3月剛和丈夫步入禮堂，新婚生活甜蜜之際卻遭逢橫禍。

綜合《太陽報》等外媒，案發於俄國特維爾地區（Tver），當時亞歷山卓娃坐在保時捷副駕駛座，車輛行進間突遭野生麋鹿猛烈撞擊，直接衝破擋風玻璃造成她嚴重腦部創傷，被送往莫斯科斯克里福索夫斯基研究院急救，但12日仍不幸身亡。開車的43歲駕駛據報當下「完全無法閃避這場碰撞」，肇事責任歸屬仍在調查中。

▲ 亞歷山卓娃有11年模特兒經驗。（圖／翻攝自IG）

亞歷山卓娃19歲起與知名經紀公司Modus Vivendis合作，模特兒生涯長達11年，2017年代表莫斯科角逐俄羅斯小姐獲得亞軍，同年進軍環球小姐大賽展現亮眼表現。且她不僅是選美界明星，也是優秀的心理學專業人士，2022年從莫斯科國立師範大學心理系畢業，執業為註冊心理師與心理劇治療師。

噩耗曝光後業界紛紛致哀。環球小姐官方社群帳號發文哀悼，「她的優雅、美麗與精神在環球小姐大家庭中留下不可磨滅的印記。」2022年俄羅斯小姐林尼科娃（Anna Linnikova）痛心表示，「她剛結婚安定下來，正處於人生最幸福的時刻。這提醒我們珍惜生命每一刻，因為你永遠不知道何時會失去所愛的人。」