　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新婚不到半年！　俄30歲名模搭保時捷離奇車禍「頭部重創亡」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 亞歷山卓娃3月才和丈夫結婚。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯30歲選美皇后亞歷山卓娃（Ksenia Alexandrova）因麋鹿撞破保時捷擋風玻璃造成的離奇車禍，送醫搶救5周後宣告不治，消息令業界震驚。這名2017年俄羅斯小姐亞軍今年3月剛和丈夫步入禮堂，新婚生活甜蜜之際卻遭逢橫禍。

綜合《太陽報》等外媒，案發於俄國特維爾地區（Tver），當時亞歷山卓娃坐在保時捷副駕駛座，車輛行進間突遭野生麋鹿猛烈撞擊，直接衝破擋風玻璃造成她嚴重腦部創傷，被送往莫斯科斯克里福索夫斯基研究院急救，但12日仍不幸身亡。開車的43歲駕駛據報當下「完全無法閃避這場碰撞」，肇事責任歸屬仍在調查中。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 亞歷山卓娃有11年模特兒經驗。（圖／翻攝自IG）

亞歷山卓娃19歲起與知名經紀公司Modus Vivendis合作，模特兒生涯長達11年，2017年代表莫斯科角逐俄羅斯小姐獲得亞軍，同年進軍環球小姐大賽展現亮眼表現。且她不僅是選美界明星，也是優秀的心理學專業人士，2022年從莫斯科國立師範大學心理系畢業，執業為註冊心理師與心理劇治療師。

噩耗曝光後業界紛紛致哀。環球小姐官方社群帳號發文哀悼，「她的優雅、美麗與精神在環球小姐大家庭中留下不可磨滅的印記。」2022年俄羅斯小姐林尼科娃（Anna Linnikova）痛心表示，「她剛結婚安定下來，正處於人生最幸福的時刻。這提醒我們珍惜生命每一刻，因為你永遠不知道何時會失去所愛的人。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夏克立爆「睡女粉射後不理」！　婚內出軌訊息曝
阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落驚人畫面曝光
男亮刀攻擊北市警！曾不滿胞妹「洗澡太久」殺死她
高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍
婦墜谷獲救「3天後葬火窟」　夫是醫院院長！為救妻也嗆傷
你有領到嗎？　30歲以下平均年收創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

印度逆子獸行！　房間上鎖二度性侵65歲母親

赴日當心「熱到像蒸籠」！東京22人中暑送醫　東北至九州熱爆

新婚不到半年！　俄30歲名模搭保時捷離奇車禍「頭部重創亡」

有效降低早死風險！美研究揭「最輕鬆長壽運動」　每天只要15分鐘

進攻前奏！以軍宣布「加薩市居民」南遷計畫　聯合國警告加劇苦難

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日本男遭槍斃」　一下計程車就中彈

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

日男國中生「跟男網友壞壞」！母發現急報警　23歲嫌長相曝

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

印度逆子獸行！　房間上鎖二度性侵65歲母親

赴日當心「熱到像蒸籠」！東京22人中暑送醫　東北至九州熱爆

新婚不到半年！　俄30歲名模搭保時捷離奇車禍「頭部重創亡」

有效降低早死風險！美研究揭「最輕鬆長壽運動」　每天只要15分鐘

進攻前奏！以軍宣布「加薩市居民」南遷計畫　聯合國警告加劇苦難

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日本男遭槍斃」　一下計程車就中彈

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

日男國中生「跟男網友壞壞」！母發現急報警　23歲嫌長相曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

布坎南強壓兄弟打線奪首勝！9局1比0完封　助悍將止7連敗

嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

金正恩豪華度假村黑幕　女工慘遭性侵

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

川普勸烏割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

烏克蘭人怒了：川普普丁沒兩樣

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面