台灣傭兵還活著！他倖存曝現況：正在醫院接受治療

烏克蘭一處軍事訓練基地7月21日遭俄羅斯發動導彈襲擊，造成至少30名外籍志願兵喪生、百餘人受傷，死傷者包含來自美國、台灣、丹麥等國的國際志願軍成員，此次事件也是俄烏戰爭爆發以來，俄軍對外籍戰士最致命的攻擊之一。據悉，一名在烏克蘭待了2年的台灣傭兵透過友人轉述，自己因空襲負傷後，目前還在醫院接受治療。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，該起襲擊事件發生在7月21日中午，地點靠近烏克蘭中部克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）附近，當時士兵正在營區食堂外的野餐桌用餐。事後，一名來自美國佛羅里達州的志願兵透露，至少有15具屍體及逾百名傷者。

該名美籍志願兵說到，飛彈襲擊後引爆了基地內的彈藥庫，造成多次爆炸，遇襲前基地未響起空襲警報，事發現場還找不到急救包，讓救援更加困難。烏克蘭軍事情報局（HUR）旗下國際軍團的發言人卡明斯基（Volodymyr Kaminskyi）則證實，調查正在進行中，因案件尚未結案，暫不公布傷亡數據。

《中時新聞網》報導指出，台灣傭兵透過友人表示，這起事件造成至少30人身亡，而自己因空襲負傷後，目前還在醫院接受治療。據悉，該名戰士自海軍陸戰隊退伍後，已經在烏克蘭待了2年。

另外，綜合網路上的公開資訊，俄羅斯在2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，全球各國開始有青年志願加入烏克蘭軍團參戰，希望能對抗俄羅斯，台灣也有不少人奔赴前線作戰，包括首位陣亡的台灣志願兵曾聖光（25歲）、第2位陣亡的前陸軍特戰部隊士官吳忠達（44歲）、動機是「為能在人生中留下紀念」的李成零、寫下《我不做英雄：一個台灣人在烏克蘭的戰爭洗禮》的陳晞等等。

