　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣傭兵還活著！他倖存曝現況：正在醫院接受治療

俄羅斯空襲烏克蘭克羅皮夫尼茨基後，消防員緊急撲滅火災。（圖／達志／美聯社）

▲俄羅斯空襲烏克蘭克羅皮夫尼茨基後，消防員緊急撲滅火災。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

烏克蘭一處軍事訓練基地7月21日遭俄羅斯發動導彈襲擊，造成至少30名外籍志願兵喪生、百餘人受傷，死傷者包含來自美國、台灣、丹麥等國的國際志願軍成員，此次事件也是俄烏戰爭爆發以來，俄軍對外籍戰士最致命的攻擊之一。據悉，一名在烏克蘭待了2年的台灣傭兵透過友人轉述，自己因空襲負傷後，目前還在醫院接受治療。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，該起襲擊事件發生在7月21日中午，地點靠近烏克蘭中部克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）附近，當時士兵正在營區食堂外的野餐桌用餐。事後，一名來自美國佛羅里達州的志願兵透露，至少有15具屍體及逾百名傷者。

該名美籍志願兵說到，飛彈襲擊後引爆了基地內的彈藥庫，造成多次爆炸，遇襲前基地未響起空襲警報，事發現場還找不到急救包，讓救援更加困難。烏克蘭軍事情報局（HUR）旗下國際軍團的發言人卡明斯基（Volodymyr Kaminskyi）則證實，調查正在進行中，因案件尚未結案，暫不公布傷亡數據。

《中時新聞網》報導指出，台灣傭兵透過友人表示，這起事件造成至少30人身亡，而自己因空襲負傷後，目前還在醫院接受治療。據悉，該名戰士自海軍陸戰隊退伍後，已經在烏克蘭待了2年。

另外，綜合網路上的公開資訊，俄羅斯在2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，全球各國開始有青年志願加入烏克蘭軍團參戰，希望能對抗俄羅斯，台灣也有不少人奔赴前線作戰，包括首位陣亡的台灣志願兵曾聖光（25歲）、第2位陣亡的前陸軍特戰部隊士官吳忠達（44歲）、動機是「為能在人生中留下紀念」的李成零、寫下《我不做英雄：一個台灣人在烏克蘭的戰爭洗禮》的陳晞等等。

延伸閱讀
不爽「沒吃到雞蛋」飆罵妻！人夫道歉認家暴　同意離婚：財產都給她
蔡康永日本被捕捉！網一看嚇傻「怎老成這樣」　真實狀態曝：不可思議
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風
快訊／建臺高中烏龍27人報錯科　分發結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

川普50%重稅來襲！　巴西宣布「砸55億美元」救出口商

星巴克變共享辦公室惹民怨！這國門市將全面管制「誇張大物品」

日本帆船「撞砂石船沉沒」！多人落海失蹤　1命危

韓前總統夫人羈押！今早第一餐「超健康菜色」曝　躺3坪單人房追劇

男遊客闖禁林開閃光燈自拍　被暴怒大象狂踩追殺「當眾扒內褲」

史上首見！白宮將辦「UFC格鬥夜」　川普邀2萬人慶建國250年

匈牙利總理喊「俄羅斯已贏得戰爭」　拒簽歐盟挺烏聲明

日本啟動「反傾銷調查」！　鎖定中國和南韓產鋼材

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

川普50%重稅來襲！　巴西宣布「砸55億美元」救出口商

星巴克變共享辦公室惹民怨！這國門市將全面管制「誇張大物品」

日本帆船「撞砂石船沉沒」！多人落海失蹤　1命危

韓前總統夫人羈押！今早第一餐「超健康菜色」曝　躺3坪單人房追劇

男遊客闖禁林開閃光燈自拍　被暴怒大象狂踩追殺「當眾扒內褲」

史上首見！白宮將辦「UFC格鬥夜」　川普邀2萬人慶建國250年

匈牙利總理喊「俄羅斯已贏得戰爭」　拒簽歐盟挺烏聲明

日本啟動「反傾銷調查」！　鎖定中國和南韓產鋼材

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

結婚10年性事變少！　林舒語「看到老公就想吐」抗議：整天開黃腔

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

國際熱門新聞

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡

Perplexity擬砸1兆強奪Chrome！

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

快訊／南韓前總統夫人金建希遭收押

史上首次！　南韓前總統「夫妻同時入獄」

通膨數據推升降息期望　美股勁揚近500點

日本九州連日暴雨　已3死、6傷

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍變寫真女星

烏克蘭「台灣籍傭兵」還活著！　俄國飛彈轟炸現況曝

不甩川普！西班牙「拒買F-35又親中」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面