好市多推「焢肉飯+蘿蔔湯」99元組合餐　會員讚：是南部口味

▲好市多外部熟食區推出「焢肉飯配蘿蔔湯」組合價99元，引起會員討論。（翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

圖文／鏡週刊

繼滷肉飯後，美式賣場好市多（Costco）外部熟食區再推台味新品，近日開賣控肉飯配蘿蔔湯，組合價99元。有會員上網分享嘗鮮心得，稱口味甜鹹近似台南路邊攤，推薦給北漂想吃家鄉味的南部人。

該名會員今（5日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享開箱心得，表示控肉飯口味甜鹹，很像台南路邊攤那種，搭配酸菜很下飯，肉汁也很剛好，焢肉口感肥瘦適中，吃完不會太膩，配上蘿蔔湯吃起來蠻清爽的。

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▲焢肉有2塊與台式經典肉燥，搭配鹹香酸菜超夠味。（翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

他強烈建議北漂的南部朋友，尤其台南人，若想吃家鄉味可以去嘗鮮，直言北部很少能吃到南部口味的小吃，期待好市多繼續推出更多台味熟食。網友看到照片也認為賣相不錯，完勝之前的滷肉飯、打拋豬。

好市多說明，這次新品選用豬五花肉片及台式經典肉燥，搭配鹹香酸菜與清爽蘿蔔湯，重現古早味滿足顧客對台灣味的懷念與期待。



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