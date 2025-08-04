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丹娜絲重創南台！法務部長送慰問金　陪更生、馨生家庭重建家園

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲丹娜絲颱風重創南台，法務部長鄭銘謙帶隊探視嘉義水上受災更生人大林。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

受丹娜絲颱風重創的南台灣地區，部分更生人與犯罪被害人家庭（馨生家庭）生活陷入困境。法務部長鄭銘謙今（4）日南下臺南、嘉義、雲林等地，親自走訪受災家庭致意，並代表台新銀行公益慈善基金會與昇恒昌基金會發放共計300萬元捐款作為災後慰問與生活重建經費，期盼協助受災個案儘速恢復正常生活。

鄭銘謙此行由高檢署檢察長張斗輝（兼任臺更保、犯保協會董事長）陪同，並與保護司長洪信旭、臺南高分檢檢察長黃玉垣、臺南地檢檢察長鍾和憲、嘉義地檢檢察長蔡宗熙及雲林地檢檢察長黃智勇共同前往受災現場。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ 鄭部長走訪麻豆布袋，慰問車禍被害家屬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

第一站走訪臺南麻豆、嘉義布袋兩處馨生個案。車禍死亡案件被害人阿貴的家屬長年以柚園維生，此次風災農損嚴重；另一位車禍重傷個案何小姐的烏魚養殖場則遭颱風吹毀資材室屋瓦、發電機並造成魚隻死亡。

隨後一行人前往嘉義水上、雲林元長，關懷更生個案大林與阿偉。兩人皆為更生保護會圓夢創業貸款個案，分別從事絲瓜及玉米種植，但棚架、網室與作物皆因風災受損或倒伏。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲鄭部長關懷雲林元長受災更生個案阿偉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部表示，此次善款由臺灣更生保護會及犯罪被害人保護協會統籌運用，將持續協助受災個案慰問、急難救助及生活重建，落實行政院災後重建及「溫暖有感柔性司法」政策。

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