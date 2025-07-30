北市女7天遭詐2280萬！10車手排班圖書館收現金　夫氣炸報警

▲王姓女子誤信獐頭鼠目的車手就是投資公司收款人員，陸續面交2280萬金。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區王姓女子誤信LINE「淑婷技術學院」投資群組，依指示下載「宜泰投資APP」，短短7天就在圖書館分批交出逾2,280萬元現金。詐團安排10名車手輪流收款，還持假工作證博取信任。事後王女丈夫驚覺異常報警，士林地檢署偵結，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》等罪起訴10人。

去年7月間，王姓女子透過LINE接獲署名「陳鳳馨」的不實投資廣告，誤信高獲利承諾而加入名為「淑婷技術學院」的投資群組。她在群內被誘導下載「宜泰投資APP」，並加「宜泰營業員NO.1、NO.2」為好友，由2人代為「儲值投資」，深信可藉此穩賺股票獲利。

同年8月2日起，王女依群組指示，在北市某圖書館閱覽室分批交付現金，短短7天就被10名車手輪流收走高達2,280萬3,125元。這些車手每次到場都拿著偽造的「宜泰投資股份」工作證、存款憑證及印章扮專業職員取信王女，收款後立刻交付上游層層轉移，以製造金流斷點，避免追查。

王女丈夫察覺妻子多次攜帶現金外出後，細查投資內容才驚覺是詐騙，趕緊報警求助。警方受理後開始調閱圖書館與周邊監視器，鎖定詐團成員動線與身分，陸續將10名車手逮捕歸案。

據《ETtoday新聞雲》調查，10名涉案車手當中，多人其貌不揚，一看就不是好人，卻能靠假證件與投資話術混進圖書館收現金，成功取信被害人。

警詢、偵查時，金姓車手坦承僅領日薪2,000元，徐、葉2人則與詐團約定月薪8至10萬元，且在出任務前一天會先在捷運中正紀念堂站3或4號出口領取5,000元車馬費，再前往收款。

莊姓車手更在短短11天內收款約50次，累計報酬僅10萬元；滕姓車手則辯稱自己只是「負責把風」未直接收款。其他成員如彭男月薪約4至5萬元、顏男日薪2,000至3,000元，吳男則按趟計酬，每次5,000元。另有證人指出，葉男曾擔任「2號車手」，並多次向「1號車手」滕男接手款項，強調「滕男臉型很好認」。

檢方認，金姓等10名車手涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》第43條前段「三人以上共同詐欺取財且金額逾500萬元」罪，並涉刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪。因該罪刑度最重，依「從一重處斷」原則，請求法院以三人以上共同詐欺取財罪論處，並從重量刑。