中山之狼集團行凶實錄！　29年性侵劫殺多名婦女

▲徐偉展駕駛偷來的計程車在台北市中山區流竄，鎖定夜歸女子犯案。示意畫面，圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

29年前，台北市中山區發生多起夜歸女子搭乘計程車，結果慘遭劫財、性侵，甚至殺害的案件，震驚社會，犯案的「中山之狼」徐偉展與表弟潘姓少年及另一名賴姓少年作惡多端，就連孕婦都不放過，案情一度陷入膠著。但賊星該敗，警方臨檢時，意外逮到騎贓車的潘，偵訊後突破心防，不僅供出表哥是主謀，還供出另一起未曝光的殺人埋屍案。不過，憲兵退伍的徐很狡詐，逃亡近5個月後，才因女友暴露行蹤，被警方逮捕歸案，最後遭判死刑定讞。

1996年10月15日凌晨，時任台北市警局保安大隊小隊長的陳豐盛，帶隊在路口執行臨檢勤務，結果發現共乘一輛機車的二名年輕男子形跡可疑，於是示意對方停車受檢，沒想到騎士竟然加速逃逸，警方也立即展開追捕，二人最終棄車分頭逃竄，其中一人鑽入巷弄之後消失無蹤，另一名17歲的潘姓少年則是被當場警方逮捕。

▲中山之狼徐偉展（中）是憲兵退役，狡詐敏捷，藏匿近5個月才被捕。

警方查出，潘姓少年騎的是一輛失竊機車，並從他身上及機車置物箱內，搜出七萬1千元現金、折疊刀、手銬、繩索、口罩等物品。

▲徐偉展的表弟潘姓少年（中）被警方帶往山區空屋，確認犯案過程。

潘姓少年鬆口告訴警方，他跟24歲的表哥徐偉展、共乘機車的賴姓少年，就是媒體報導的「中山之狼」強盜集團，而且前一天凌晨，3個人還共同犯下一起計程車強盜性侵案，更驚人的是，2名女性被害人仍被囚禁在新北市新店山區的廢棄空屋。

▲警方在潘姓少年騎乘機車內，搜出手銬、刀械等犯案工具。

為釐清案情，陳豐盛隔天繼續偵訊潘姓少年，並不經意地問了一句：「你半夜睡覺會不會心神不寧？」潘遲疑了一下，之後輕聲回答：「會！」陳聽完決定打蛇隨棍上，他告訴潘：「我們已經抓到賴姓少年了，他把所有事情都推給你，還說殺人的事是你主導的！」

▲警方根據潘姓少年的供詞，在山區搜索，順利偵破殺人棄屍案。

潘姓少年情緒激動，急於為自己辯解，並脫口大喊：「不是我！我只是在旁邊幫忙而已！」就這樣，意外揭露了一件警方毫不知情的殺人埋屍案。

潘姓少年供稱，表哥徐偉展之前向計程車行承租車輛、開計程車維生，退租後卻保留備用鑰匙，讓他得以輕易竊取同款車輛犯案，同年10月10日晚間，徐找潘共同犯案，徐駕駛偷來的計程車，載了一名剛從KTV下班的柯姓女子，潘則假裝醉倒在車後座，等柯上車，就用電擊棒將柯制伏。

▲柯姓女子遭徐偉展等人擄走後殺害，被棄屍在偏僻山區。

二人劫財後，徐偉展不顧潘姓少年的反對，執意殺人滅口，二人將柯女載往新店山區的產業道路，徐先持電擊棒將柯電擊至癱軟後，推下邊坡，由於她試圖掙扎，徐又從後方勒住其頸部，並命令潘按住柯的腳，直到她窒息死亡。因為柯死狀恐怖，雙眼睜大，徐心生畏懼，特別將她的衣物脫下、蓋住臉部，隨後與潘在現場挖洞，倉促掩埋屍體。

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