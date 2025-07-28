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小孩怕拔牙？給他一顆嗨啾　爸媽笑：比牙線還狠！

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲小孩怕拔牙？給他一顆嗨啾，爸媽笑：比牙線還狠 。（圖／網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

你家也有怕看牙醫的小朋友嗎？最近網路上瘋傳一種超奇葩的「拔牙神器」HI-CHEW嗨啾糖果。只要一咬一放，乳牙就會神奇地嵌在糖裡、完美拔出！有家長看到網路教學後讓兒子親自嘗試，沒想到竟然真的成功，直呼：「以後拔牙不用掛號，一條嗨啾就搞定！」

原PO分享，家中孩子有顆乳牙已經搖搖欲墜，卻怎麼說都不肯去看牙醫。靈機一動，他決定試試網路流傳的「嗨啾拔牙法」，讓孩子咬住糖果、再慢慢鬆開。原本兒子還半信半疑，直說「不可能啦！」

但小孩對糖果幾乎沒有抵抗力。雖然拔牙過程中還是喊「有點痛」，但因為有甜甜的糖果陪伴，感覺也比較能忍受。最後嗨啾一拉開，牙齒竟然真的卡在糖裡！媽媽當場驚呼：「欸！真的成功耶！」原PO也笑說看到那一瞬間，我比小孩還驚訝。

他打趣表示：「小朋友超怕看牙醫，但完全不怕吃糖，這根本是神救援。」還笑稱：「以後省下掛號費了，一條HI-CHEW就能解決！」

這招一曝光，立刻引爆家長熱議，不少網友留言：「太有創意了吧」、「小時候是用門、用繩子，現在進化到糖果」也有網友說自己早就這樣做：「以前牙醫教我，我都自己處理了！」

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲ HI-CHEW嗨啾拔牙3步驟，咬、放、取出，乳牙就順利拔下。（圖／網友授權提供）

專家提醒：乳牙搖動還是得觀察　勿過度依賴糖果「神技」
雖然這個「嗨啾拔牙法」看起來既方便又有趣，但牙科醫師提醒，乳牙鬆動但未到真正鬆脫時機，若強拔，可能會導致牙根斷裂、牙齦受傷或影響恆牙生長。

近5成小孩怕看牙醫　家長可用這幾招助攻
根據2024年《Journal of Dentistry》研究，全球約有30%的2至6歲兒童對看牙產生焦慮與恐懼。台灣的調查也指出，47%的男童與52%的女童坦言怕看牙醫，多數原因來自於怕痛、診療器械聲響與陌生環境。

兒童心理師與牙醫師建議，透過角色扮演、轉移注意力、讓孩子攜帶熟悉的安撫物品，能有效減輕他們的恐懼感。此外，越來越多牙科診所設置兒童友善空間，也有助於建立孩子正面就診經驗。

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