川普喊把「2類街友」強制送醫院　簽行政令：恢復秩序

▲洛杉磯的街友搭帳篷而居。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普24日簽署行政命令，敦促聯邦機構研擬方案，放寬法律限制，讓地方政府更容易「強制收治」罹患精神疾病或有藥物成癮問題的街友，對抗他口中威脅美國城市與街道的「流浪問題」。

川普政府定調此舉是打擊城市「流浪問題」的必要手段，行政命令更主張，把街友轉移至長期醫療收治機構，將能夠恢復公共秩序，「讓我們的城市與公民陷入混亂與恐懼，對於街友與其他公民而言，都不是一種同情。」

此外，該命令也指示各機構優先資助精神健康和藥物法庭，停止支持政府認為助長非法藥物使用的計畫，轉而優先資助那些「最大程度」取締戶外吸毒與都市露宿等行為的州政府與市政府。

《華盛頓郵報》報導，這項命令直接挑戰了現行州政府及聯邦法律的先例，因為這些法規過去嚴格限制了地方政府對民眾實施非自願收容的條件。川普24日簽署的行政命令實際影響尚不清楚，因為目前是由各州自行制定法律，處理強制收治的程序。

▲目前尚不清楚這項行政命令的實際影響。圖為舊金山遊民。（圖／達志影像／美聯社）

批評人士警告，此類政策可能讓美國退回更黑暗的時代，以至於人們經常被不公平地關進精神醫療機構，而且根本無助於緩解住房成本難以負擔的問題。

全美街友法律中心（NHLC）傳播主任拉賓諾維茲（Jesse Rabinowitz）強烈抨擊，「最安全的社區是那些擁有最多住房及資源的地方，而不是將貧窮和疾病視為犯罪的地方。」他直言，強制收治既不道德也毫無成效。

批評人士也擔憂，財政吃緊的州根本沒有足夠空間收容更多人。但該行政命令表示，聯邦資源將能夠確保「患有嚴重精神疾病的被拘留者，不會因監獄或醫院床位不足，而被釋放到社會上」。