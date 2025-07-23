防性罪犯再犯！法務部觀護人密訓　強化處遇監督力

▲法務部觀護訓練開課，保護司洪信旭司長（左2）表示積極整合警政、衛政及社政資源，建立性侵害犯罪的社區監督與輔導網絡，透過跨部門合作進一步強化再犯預防體系。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化觀護人辦理性侵害犯罪付保護管束案件的專業知能，法務部保護司今（23）日舉辦「114年度觀護人辦理性侵害案件在職初階暨進階訓練」，邀請學者專家及兼辦測謊業務的資深觀護人進行經驗分享與實務交流，期望提升處遇品質與遏止再犯成效。

本次訓練課程涵蓋多項核心議題，包括「身心障礙之性侵害加害人評估與治療」、「戀童障礙性犯罪加害人之創傷經驗與處遇評估」，以及「定罪後性罪犯測試─測謊新思維」等，旨在讓觀護人更深入理解此類加害人的異質性，從而擬定更具個別化與科學化的觀護策略。

▲法務部保護司司長洪信旭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部保護司司長洪信旭主持開訓時指出，性侵害加害人常具備複雜背景與心理特徵，其犯罪動機、行為模式與社會支持系統皆與一般刑案有所不同，因此觀護人在保護管束期間須透過風險評估、認知矯正、家庭輔導與科技監控等手段，落實監督與輔導工作。

洪信旭表示，法務部積極整合警政、衛政及社政資源，建立性侵害犯罪的社區監督與輔導網絡，透過跨部門合作進一步強化再犯預防體系。他也肯定各地檢署觀護人對此類案件的辛勞與專業投入。

法務部指出，本次訓練除強調專業知識傳授，也透過分組討論與個案交流，提升觀護人面對複雜性犯罪時的應變能力與處遇深度，期能讓司法保護工作更臻完善，真正發揮社區矯治與風險管理的核心功能。