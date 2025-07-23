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仙人跳「理容院女經理」起底！曾跳過電信大亨　身邊有5位小王

T姓老董不滿遭仙人跳，越想越氣怒找人圍理容院。（圖／示意圖／本刊繪圖組）

▲T姓老董不滿遭仙人跳，越想越氣怒找人圍理容院。（圖／示意圖／CTWANT提供，下同）

圖／CTWANT

身價數百億的知名食品大廠T姓董座驚傳遭人設局仙人跳！本刊日前獲報，年近8旬的T姓老董一手建立起輝煌的食品帝國，卻在北市大安區一間老牌理容院認識一名Y姓女經理，遭經理設局仙人跳，其疑似為了避免事件曝光，雙方當下以1千萬元和解。據悉，這並非是Y姓女經理第一次設局仙人跳得逞。

據了解，Y姓女經理為大安區一間老牌理容院的老闆娘女兒，由於該間店位處精華路段，加上經營數十年之久，已有不少口碑，讓一群死忠顧客仍會固定前往該址消費，5日卻無預警歇業，讓不少顧客相當錯愕，意外爆出疑似因Y女姓經理設局食品大廠T姓老董仙人跳，讓老董一氣之下找人圍了理容院。

有知情人士指出，Y姓女經理年近5旬、已婚，卻仍保養有方，外貌姣好。不過儘管已婚，卻疑似在外面與4、5名年輕男子關係過從甚密，此次設局老董仙人跳，也是為了要和其中一名男子雙宿雙飛，急需大筆金錢擺脫老公，更為了給彼此一個穩定的未來。

知情人士也指出，這早非Y女第一次瞄準政商名流仙人跳，其疑似利用職業關係，從而認識一名電信大亨，以同樣手法對其仙人跳得逞，並開口要求電信大亨給付600萬元「遮羞費」。

有知情人士指出，這早非Y姓女經理第一次仙人跳成功，其早年也曾對一名電信大亨仙人跳。（圖／示意圖／報系資料照）

▲有知情人士指出，這早非Y姓女經理第一次仙人跳成功，其早年也曾對一名電信大亨仙人跳。

不過Y女這次並未得逞，她未料到電信大亨豁出去，直接搬出正宮與Y女進行談判，正宮出馬高下立判，正宮硬生生將Y女開出的600萬元價碼直接砍到剩20萬元，若Y女不接受就告到底，Y女見狀只好默默收下20萬元。

Y女此次「重出江湖」，儘管拿到的金錢遠比前一次要多很多，錢是順利拿到了，卻也因為惹怒數百億身價的T姓老董，找人怒圍理容院，讓Y女包養、仙人跳一事全部曝光，Y女想和小白臉雙宿雙飛的願望短時間內看來已無法達成，原有的婚姻關係也瀕臨破裂，理容院更因此停業無法對外營業，尚不知何時才能重新對外營業，相關事件至今仍無法善了。

延伸閱讀
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