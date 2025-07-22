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17歲加入空軍參加抗戰　華僑飛官朱安琪安奉空軍碧潭公墓

軍聞社／記者陳傳奇台北報導

故空軍第四大隊飛行官朱安琪上尉入龕暨文物捐贈典禮，21日於碧潭空軍公墓與忠勇營區舉行，空軍司令鄭榮豐上將率重要幹部及官兵代表，向朱安琪一生投身軍旅、報效國家的精神致上崇高敬意。 　

當日上午，朱安琪靈柩由家屬扶靈護送至空軍碧潭公墓，並於祭堂舉行安奉儀式，司儀引領進行獻花、行禮與封龕等儀程，氣氛莊嚴肅穆。儀式完成後，靈位移入忠靈塔安奉，象徵空軍英靈長眠於忠烈之地，永垂不朽。 　

文物捐贈典禮下午在忠勇營區舉行，朱安琪遺族捐贈其生前珍藏之照片、筆記、徽章與文獻資料等，內容豐富，意義深遠。空軍司令部代表接受捐贈，並頒發感謝狀，感佩其無私奉獻，使承載歷史記憶的重要文物得以典藏於空軍司令部部史館，做為全民國防教育與歷史傳承的重要資產。 　

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空軍司令鄭榮豐上將表示，朱安琪上尉生前服役於空軍第四大隊，戰技優異、表現卓著，對國軍貢獻良多。其遺族慷慨捐贈文物，不僅有助保存歷史，也讓後世能夠從中汲取精神養分，進一步認識空軍的榮耀與責任。 　

朱安琪出生於美國加州奧克蘭市，為第二代華僑。年僅17歲時，在抗戰烽火蔓延之際，與一批批旅美華裔青年懷抱滿腔熱血，毅然返國投身救亡行列。他克服語言與生活上的挑戰，完成艱辛的飛行訓練，並自空軍官校第十一期畢業，加入空軍第四大隊執行保衛領空任務，展現驍勇無畏的戰鬥精神，締造可歌可泣的輝煌戰績，退役後亦致力推動國防教育與空軍史料保存，精神風範足為後人典範。

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