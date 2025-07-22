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高醫陳家「三代世襲」起底！　高調外遇回應了

高雄市長陳其邁與高醫大董事長陳建志等人，共同出席小港醫院重症醫療大樓落成典禮。（翻攝小港醫院臉書）

▲高雄市長陳其邁與高醫大董事長陳建志等人，共同出席小港醫院重症醫療大樓落成典禮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，被指控婚外情的高醫大董事長陳建志今年54歲，畢業於美國史丹佛大學資訊研究所，曾擔任美國甲骨文公司資深工程師、專案組長、彰化銀行董事、小港醫院資訊室主任、副院長、高雄醫學大學資訊處研發組長等職務。身為前高雄市長陳啟川家族第三代的他，2013年在高醫大前董事長、父親陳田植的提攜之下，進入高醫大董事會，但也引發「三代世襲」的爭議。

2016年，陳建志接棒擔任高醫大董事長，當時曾有學生在校內懸掛「教育部接管、解放高醫」的大型白布條，還有20多名學生趁著董事會開會時，衝入會場疾聲抗議，要求董事會透明化，逼得董事會不得不承諾，會在學校網站定期公布會議紀錄和相關資料，也不會介入學校及醫院的採購，但高醫大董事會和校方內鬥的傳聞，迄今仍未消弭。

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高雄醫學大學（圖）董事長陳建志，驚爆與高醫大體系的馮明珠外遇同居。

▲高雄醫學大學（圖）董事長陳建志，驚爆與高醫大體系的馮明珠外遇同居。

至於今年53歲的馮明珠，擁有成功大學護理研究所、高雄大學高階法律暨管理研究所2個碩士學位，多年來投入愛滋病患照護、為女性弱勢愛滋病患發聲，更在SARS期間赴專責病房服務，創下零感染紀錄，2年內3度獲前總統馬英九召見，並榮獲傑出護理人員、全國優秀青年獎、第一屆全國十大南丁格爾獎等殊榮，護理資歷顯赫。

本刊去年12月曾報導，高雄市衛生局公布小港醫院多項違失，包括加護病房、燒傷病床、產台等，皆未符合契約要求，因此開罰5萬元，並且限期改善。

衛生局更重話抨擊，指小港醫院積極推廣醫美中心，有悖於照顧弱勢及急重症醫療照護初衷，但小港醫院反駁，稱醫美中心原本就在服務項目中，並非積極推廣，馮明珠還在衛生局陳姓科長的臉書留言諷刺，並扯出官員請託掛號及病房等爭議，結果衛生局以違反醫德為由，發函要求高醫大將馮解職，卻又在12小時內，撤回拔官令，引發高雄醫界及政壇關注。

挨批「三代世襲」的陳建志2016年出任高醫大董事長時引發爭議，還遭學生和民眾拉白布條抗議。（翻攝民視新聞）

▲挨批「三代世襲」的陳建志2016年出任高醫大董事長時引發爭議，還遭學生和民眾拉白布條抗議。

A小姐、B先生指出，近期高雄醫學大學附設醫院將公布人事命令，預計由馮明珠升任總院副院長，但大家都知道，馮之所以能快速升官，是因她背後有陳建志這座靠山，2人若持續以私害公，將嚴重影響醫護的工作權益，高醫體系恐怕難以留住專業人才，呼籲衛福部及高雄市政府秉公調查、勿枉勿縱，讓高雄的醫學中心和市立醫院能正常運作，維護市民的健康權益。

針對陳建志與馮明珠婚外情等問題，高醫大表示，將會向董事會報告，之後再做進一步回應。馮明珠則透過小港醫院公關室，否認不倫戀及以私害公等指控。

另對於馮、陳2人涉及違法醫美的部分，高雄市衛生局表示，於114年6月27日接到民眾陳情醫院使用管制藥品疑義案，旋即於6月28日派員前往稽查，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例並業於7月3日依法裁處在案。

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