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被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

記者黃宥寧／台北報導

北市士林社子派出所日前傳出爆炸聲，員警衝出驚見有人在所前燃放鞭炮，火光持續近10秒。警方追查發現，犯嫌為48歲蕭姓男子，他曾因涉騷擾女議員遭警方帶回調查，疑似因不滿遭誤認為匿名恐嚇信主嫌、心生不滿，在真正主嫌遭判刑後2天，跑到派出所洩憤「報復」公權力，全案移送法辦後，士林簡易庭依《社會秩序維護法》裁罰他8000元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區蕭姓男子騎車到社子派出所門口燃放鞭炮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年9月間，北市多名女性市議員，包括顏若芳、鍾佩玲、吳沛憶與游淑慧等人，幾乎同時收到充滿性別歧視字眼的匿名恐嚇信，引發社會譁然。士林地方法院審理後，5月26日宣判，依《刑法》恐嚇罪嫌將高雄37歲楊姓男子判刑4個月徒刑、得易科罰金，並沒收作案用電腦與手機。

由於案發時，警方一度懷疑居住在士林的蕭姓男子涉案，並前往其住處拘提到案。調查後雖發現他曾透過臉書傳送曖昧訊息騷擾議員，但並未寄發不雅恐嚇信給議員，立即排除他涉案。

沒想到，在楊姓男子遭定罪後的第2天，蕭男竟突現身社子派出所前燃放鞭炮，警方初步研判，可能因對被懷疑、甚至曾遭拘提一事懷有不滿，選擇以行動洩憤。

蕭男於案發翌日凌晨主動到案，雖承認燃炮，卻對動機避重就輕，家屬則證稱其情緒不穩。警方將他依《社會秩序維護法》第63條第1項第4款送辦，士林地院簡易庭日前裁定罰鍰8,000元。

士林分局呼籲，任意燃放鞭炮或類似危險物品，不僅影響公共安寧，更可能危害他人安全，警方將持續強化轄區治安巡查，對擾亂秩序行為嚴正執法，呼籲民眾切勿以身試法。

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