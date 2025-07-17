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鳳梨街頭被開槍！疲老闆IG限動：再繼續啊　發完後秒刪

記者葉國吏／綜合報導　

網紅鳳梨吳泓逸15日開車遭槍擊，引起社會關注。與鳳梨曾有過恩怨的知名零食電商「疲老闆」則在IG限動發布一則25字嗆聲，但隨即火速刪除。

▲▼鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨今年3、4月間，曾傳出其嘉義市公司遭人潑紅漆，當時已引發不少關注。此次槍擊案，更讓網友憂心其人身安全。鳳梨事發前一天才在臉書分享家中因颱風受災的情況，還收到粉絲贈送茶具，沒想到隔日竟遭遇街頭槍擊。網友紛紛留言關心：「鼠叔還好吧？」、「人平安就好，下次送防彈衣比較實用！」

▲▼鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲鳳梨開車遭槍擊妻子歐菈嚇壞。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

發生槍擊事件，鳳梨發文表示：「謝謝各界關心　很抱歉佔用了版面　我先照顧好家人。」友人透露，鳳梨目前身體無恙，但對事件暫不便多作回應。根據了解，鳳梨妻子歐菈當下也受到驚嚇，目前仍在調適中。

▲▼ 疲老闆 鳳梨 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鳳梨曾跟疲老闆有恩怨，鳳梨公司被潑漆。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據《自由時報》報導，疲老闆限動內容以黑底白字寫道：「你們這些看我軟的人　再繼續啊　我一個一個來表演給你們看。」由於文字充滿警告意味，外界猜測是否與鳳梨遭槍擊一事相關。不過，疲老闆發表後迅速刪除，未作進一步澄清。

▼疲老闆。（圖／翻攝臉書）

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