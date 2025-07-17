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「陽明」不滿女友被騷擾　19歲男被押走圍毆喪命

綽號「陽明」的26歲李姓男子因不滿女友遭到騷擾，竟撂人打死19歲的鄭姓男子。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲綽號「陽明」的26歲李姓男子因不滿女友遭到騷擾，竟撂人打死19歲的鄭姓男子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市萬華區艋舺大道上一間檳榔攤的2樓，7月9日下午傳出命案事故。本案源自新北市汐止分局接獲毒品交易線報，孰料員警上門後並未發現毒品交易，卻意外發現有男子面朝地陳屍該處，緊急通知轄區萬華分局到場。警方火速帶回留在現場的16歲少年，鎖定26歲的李姓男子涉嫌重大，其不滿女友遭到19歲鄭姓男子騷擾，竟找來同夥共9人將鄭男強行擄走痛毆致死，而9人還直到新聞曝光後才得知「不小心」打死人，籌謀落跑計畫，卻被早已掌握的警方全數逮捕到案。

回顧整起事件，新北市汐止分局接獲線報9日下午前往萬華區艋舺大道上的一處檳榔攤準備逮人時，卻未發現原定準備拘提的目標對象，反而有一名少年在裡面呼呼大睡，還有一名男子面朝地趴著，仔細一看才驚覺男子已明顯無生命跡象，緊急通知轄區萬華分局到場。

警方立即封鎖現場進行採證，同時將留在現場的16歲未成年少年帶回，循線溯源後掌握26歲、綽號「陽明」的李姓男子涉嫌重大，其疑似不滿18歲的許姓女友遭到19歲鄭姓男子不斷騷擾，原先只想找人教訓鄭男，孰料卻意外打出人命。

新北市汐止分局員警追查毒品交易案件，卻意外在萬華檳榔攤發現命案現場，鑑識人員也在現場進出採證。（圖／報系資料照）

▲新北市汐止分局員警追查毒品交易案件，卻意外在萬華檳榔攤發現命案現場，鑑識人員也在現場進出採證。

李男等人7日晚間先是以女友的名義將鄭男騙出，雙方相約至三重一間賓館內，更找來包含女友和女友閨蜜等共9人，對著鄭男一陣拳打腳踢，將鄭男拘禁痛毆至少一天半，一夥人對著鄭男一頓猛力攻擊，更幾乎瞄準鄭男的頭部痛毆，造成鄭男頭部因挫傷腫得幾乎和豬頭無異，隨後才將奄奄一息的鄭男塞進車輛中，轉移至萬華區艋舺大道上的據點，更派出其中一名少年看管鄭男。

只是看管鄭男的少年卻未發現鄭男早已嚥氣，直到警方上場逮人，才意外撞破命案。少年面對警方詢問時，坦承確實有參與打人環節，但表示鄭男上午還「可以動」，怎知下午卻已一命嗚呼。

警方也立即比對出鄭男身分，並循線找出承租房屋的陳姓男子，順藤摸瓜再找出相關人員身分，從而鎖定26歲的李姓男子涉嫌重大，在命案發生的隔日後火速申請拘票、搜索票，鎖定李男等人在三重一間賓館下榻，一舉逮獲李男和3名未成年少年，隨後分別在其他6人的家中將涉案人士全部逮捕到案。

整起命案除李男外共有9人涉案，2女7男，並有5名少年涉案，其中動手痛毆鄭男的共有6人，包含4名未成年少年，造成整起事件開端的許姓女子，更是從頭到尾眼睜睜和閨蜜看著鄭男遭人痛毆致死。據悉，除留在現場對鄭男看管的少年外，8人起初還不知鄭男早已被他們打死，直到晚間看新聞才驚覺鬧出人命，幾人甚至準備逃亡中南部避風頭，在群組討論如何落跑，卻因還未找到可以接頭的人，就遭警方全數逮獲歸案。

李男等嫌犯看新聞才得知「打死人」，籌謀準備前往中南部逃亡，卻被警方先一步於三重一間旅館內逮獲。（圖／翻攝自Google.Maps）

▲李男等嫌犯看新聞才得知「打死人」，籌謀準備前往中南部逃亡，卻被警方先一步於三重一間旅館內逮獲。

主嫌李男、李男女友許姓女子、朱男與朱男女友湯姓女子等4人11日下午3時許被移送至地檢署複訊，面對大批媒體詢問，4人全程低頭不發一語，北檢複訊後對4人聲押禁見。台北地方法院12日也裁定李男、許女與朱男羈押禁見，另，湯女則以10萬元交保。

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