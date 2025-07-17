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鳳梨遭槍擊新視角影片曝光！　槍手騎士3秒超車狂轟

記者黃翊婷／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前開車行經嘉義市博愛路，竟遭一名機車騎士尾隨並當街開槍掃射，現場遺留12顆彈殼，引發社會關注。網路上隨後流傳一段新視角影片，只見當時鳳梨駕駛的ALPHARD行駛在內線車道，槍手騎士迅速超車從旁邊駛過，地上立刻出現明顯的槍擊煙塵，整個過程大約只有3秒鐘，嚇壞一旁的目擊民眾。

鳳梨遭開槍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲紅圈處為槍手騎士，箭頭處為鳳梨的車輛。（圖／翻攝自記者爆料網）

鳳梨15日晚上6時許與妻子歐菈一起去吃某知名迴轉壽司，晚上8時許他駕駛ALPHARD行經嘉義市博愛路時，竟遭一名機車騎士當街開槍掃射，對方隨即加速逃離現場。事後警方在現場找到12顆彈殼，本案並無人受傷，至於槍手開槍的動機，目前仍在調查釐清中。

▲▼鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▼▲鳳梨和妻子15日晚間去吃迴轉壽司，卻在回程遭遇槍擊。（圖／翻攝自Instagram／yi0107、dj__ola）

▲鳳梨首次和妻子吃迴轉壽司，吃完就遭槍擊。（圖／翻攝自IG／dj__ola）

根據《記者爆料網》報導，還有一段另一個視角的事發影片，只見當時鳳梨駕駛的ALPHARD行駛在內線車道，槍手騎士突然超車靠近車輛並開槍射擊，地上出現明顯的槍擊煙塵，把一旁正在家門口聊天的民眾嚇了一跳，大家紛紛站起來查看到底發生了什麼事情。

事發之後，鳳梨透過臉書及IG發文報平安，表示「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人」；隨後他又在留言區補充道，「禍不及家人，今天（指15日）這樣的動作，過了」，但並未透露更多細節。

▼事後鳳梨在網路上發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲▼鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

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