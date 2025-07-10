Google廣告金雞母遇強敵　傳OpenAI將打造自家AI瀏覽器

▲傳出OpenAI將推AI瀏覽器。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧領域的領頭羊OpenAI即將推出自家AI瀏覽器，預計將與目前全球市佔率最高的Google Chrome展開正面競爭。根據三位知情人士透露，這款新瀏覽器將於未來數週內正式亮相，並整合ChatGPT式對話介面與AI代理功能，試圖重新定義使用者的上網體驗。

OpenAI的新瀏覽器並非簡單的搜尋工具，而是致力於將AI深度融入使用者的數位生活。據了解，該瀏覽器將可透過內建聊天介面完成各類任務，如代為訂位、填寫表單，甚至直接在網站內執行操作，展現出強大的AI行動能力。

根據《路透》獨家報導指出，若該產品成功吸引ChatGPT的5億每週活躍用戶，可能對Google廣告業務帶來直接衝擊。Google Chrome不僅是搜尋導流的主要管道，更為母公司Alphabet提供大量使用者資料，以精準投放廣告。此舉也突顯OpenAI近來積極佈局使用者端產品的策略，強化自身在生成式 AI 市場的主導地位。

消息人士指出，OpenAI為了掌握更多用戶數據與控制權，選擇自行開發瀏覽器，而非僅作為其他平台的外掛插件。此外，新瀏覽器將基於Google的開源專案Chromium架構打造，與目前的Microsoft Edge、Opera等瀏覽器採用同樣核心。

目前全球瀏覽器市場由Google Chrome穩居龍頭，據統計，其市佔率超過三分之二，使用人數逾30億。蘋果Safari則以約16%市佔位居第二。相較之下，OpenAI雖有3百萬付費商業用戶，但要撼動Google的地位仍具挑戰。

值得注意的是，OpenAI曾於去年延攬兩位參與Chrome創建的Google前副總裁，顯示其對進軍瀏覽器市場早有佈局。此外，在美國司法部針對Google壟斷搜尋市場的訴訟中，OpenAI曾在聽證會上表示若有機會，將有意收購Chrome，但Google已明確表示無意出售，並打算上訴。

在生成式AI瀏覽器百花齊放的趨勢下，包含AI搜尋公司Perplexity最新推出的「Comet」瀏覽器，以及新創The Browser Company和Brave的AI瀏覽器，都已搶先投入市場。OpenAI此番親自下場，不僅顯示其對資料與使用者體驗的掌控野心，也讓未來的AI上網方式更加充滿想像。