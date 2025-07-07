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從曬娃爸變噁男！土城姊夫砍死妻與小姨子　脆上撩妹留言曝

▲謝男臉書遭起底，正面曝光。（圖／翻攝自謝男Facebook）

▲謝男違反保護令檢方複訊請回，隔日卻當街殺妻與小姨子。（圖／翻攝自謝男Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

新北市土城區46歲謝姓男子疑不滿妻子聲請保護令，今（7）日上午竟在街頭埋伏，開車從後猛撞42歲張姓妻子與33歲小姨子，隨後持長刀猛砍，2人送醫搶救不治。謝男昨才因違反保護令遭移送地檢，檢方卻以「情節輕微」請回。諷刺的是，他在IG曬滿家庭照，卻在Threads撩妹留言「妳好漂亮，有機會吃飯約約嗎？我算溫柔、慢慢、享受型的」。

謝男於Instagram與臉書上經常發布與妻兒合照，還曾發文感嘆「美好的家已成回憶」，營造顧家、感性形象。然而他在另一社群平台Threads（脆）上卻呈現出截然不同的面貌。

謝男去年初加入Threads平台，多次tag漂亮女網友帳號，語帶性暗示，包括：「妳好漂亮，有機會吃個飯、約約嗎？我算溫柔、慢慢、享受型的，我很久」、「妳好酷哦，好開放的對話，他們真的傳鳥兒給妳看喔？」、「想認識吃飯泡茶」等。可見他於不同平台展現兩面人格，一邊是深情丈夫，一邊卻對陌生女性大膽挑逗，令人不寒而慄。

▲▼ 謝文雄脆的發文 。（圖／翻攝自threads／謝男）

▲謝男脆的發文。（圖／翻攝自threads／謝男）

據悉，謝男與張女結婚11年育有2女，謝疑家暴，其妻報案申請保護令。6日，謝男疑似返回妻子住所搬運物品，過程中摔破存錢筒引發爭執，警方依違反保護令將其逮捕並移送新北地檢署。

令人痛心的是，檢方在訊問後認定其違令「情節輕微」，未聲請羈押、也未強制保護措施，僅依規通知警方與家防中心聯繫被害人。

未料隔日上午，謝男竟潛伏在土城明德路二段，見妻子與小姨子騎車外出，從後方開車追撞後下車持刀猛砍2人，造成姊妹倆慘死。

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